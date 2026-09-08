El Ayuntamiento de Jerez establece rutas alternativas de tráfico durante la etapa de La Vuelta en la ciudad

Rutas alternativas de tráfico recomendadas por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera durante la etapa de La Vuelta en Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha diseñado hasta cuatro rutas alternativas a la regulación del tráfico prevista con motivo de la 18 etapa de La Vuelta Ciclista a España, que se celebrará el próximo jueves 10 de septiembre en formato contrarreloj individual entre esta localidad y El Puerto de Santa María.

En general, el horario de restricciones en las calles de la ciudad afectadas por el paso de La Vuelta será de 11,00 horas a 18,00 horas, aunque hay excepciones, ya que en la avenida Alcalde Álvaro Domecq la restricción comenzará a las 20,00 horas del día anterior y se prolongará hasta las 21,30 horas del jueves debido al montaje y desmontaje de las infraestructuras para el desarrollo de la jornada deportiva.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, las calles que se verán afectadas por el desarrollo de esta prueba deportiva en el casco urbano serán la prolongación de la avenida de la Granja (desde el Restaurante A Proa hasta la Glorieta Michelin), la avenida de La Granja en sentido hacia el centro de la ciudad, avenida Caballero Bonald en sentido hacia Hipercor, avenida Voltaire en sentido hacia la Glorieta Tío Pepe, la cual permanecerá cerrada al tráfico, la avenida de Andalucía en sentido hacia el centro de la ciudad y la avenida Alcalde Álvaro Domecq hasta la calle Sevilla.

Para facilitar la movilidad en las zonas donde se espera una mayor afluencia de tráfico, como pueden ser Chapín, La Asunción, La Granja y Las Viñas, el Ayuntamiento ha recomendado una serie de itinerarios alternativos desde la zona este de Jerez para cruzar la ciudad evitando la zona de la prueba deportiva.

De esta manera, la ruta uno hacia zonas oeste y norte de Jerez recomienda el paso por avenida Juan Carlos I, Puente de Cádiz, avenida de la Solidaridad, Puertas del Sur y avenida Reina Sofía.

La ruta dos hacia el Hospital de Jerez establece la circulación por Nuestra Señora de la Paz, Fátima, calle Circo, calle Paúl, Nuño de Cañas, Duque de Abrantes y calle Pizarro hasta el Hospital.

La tercera ruta de conexión con la ronda de circunvalación, discurre por Madre de Dios, Ronda Municipal, Cuatro Caminos y avenida Reina Sofía hacia la circunvalación de Jerez.

Por último, la cuarta ruta establece alternativas para el acceso desde la zona norte de Jerez (San José Obrero, Las Flores y Guadalcacín, entorno de Hipercor), usando como vía de entrada a la ciudad por avenida Tío Pepe, avenida de los Empresarios (junto a Brico-Depot), avenida de la Ilustración y avenida Reina Sofía. Desde este punto podrán continuar hacia el Hospital y al resto de la ciudad.

También se han definido otras rutas de interés como el itinerario hacia el aeropuerto de Jerez a través de la avenida Reina Sofía, avenida de la Ilustración, avenida Tío Pepe y desde ahí, la ruta natural al Aeropuerto.

Partiendo desde la zona oeste hacia la autopista AP-4 (Sevilla-Cádiz-Arcos), su aproximación es hasta avenida Reina Sofía, avenida de la Ilustración, avenida Tío Pepe, Pozoalbero, Ciudad del Transporte y enlace con N-349 con acceso a la autopista. Otra alternativa es avanzar hasta Guadalcacín, carretera Nueva Jarilla hasta el enlace con N-349.

Desde la zona este y zona centro en dirección a la autopista AP-4 se recomienda dirigirse a la glorieta número uno de la avenida Rey Juan Carlos I y desde allí en dirección hacia Los Albarizones para enlazar con el acceso sur de la misma.

Hacia Guadalcacín se propone la aproximación hasta la avenida Reina Sofía, avenida de la Ilustración, avenida Tío Pepe, Pozoalbero y Cañada Ancha.

Con destino a la carretera de Cortes y Estella del Marqués se propone la aproximación a avenida Reina Sofía, avenida de la Ilustración, avenida Tío Pepe, Pozoalbero, Cañada Ancha, Guadalcacín, carretera de Nueva Jarilla, CA-3104 camino de Barriada la Inmaculada y Torremelgarejo. Desde este punto se enlaza con el Circuito de Velocidad y por la Carretera CA-4103 se enlaza con la carretera de Cortes y con el acceso a Estella del Marqués.

Para llegar a la zona de Hipercor desde la zona este, se recomienda como ruta la avenida de Europa, Glorieta Yeguada Militar, avenida del Altillo y calle Afrodita (parte trasera de Hipercor). Desde otras zonas, se propone aproximarse por calle Feria, glorieta de los caballitos de colores, avenida de Sementales, glorieta Yeguada Militar, avenida del Altillo y calle Afrodita.

Igualmente, se ha señalado que el acceso a Estella deberá realizarse por el Circuito de Velocidad.

ZONAS DE APARCAMIENTO RECOMENDADAS

En cuanto a las zonas de aparcamiento recomendadas para los usuarios del vehículo privado que quieran disfrutar del evento, el Ayuntamiento ha propuesto zonas como la explanada de las atracciones de Feria, las parcelas frente a Estadio Chapín y el parking del Edificio Jerez 2002.

En la calle Manuel Bellido (ubicada entre la avenida Alcalde Álvaro Domecq y avenida Visley) se reservará una zona de aparcamiento para vehículos de personas con movilidad reducida, que tendrán un espacio reservado frente a la avenida Álvaro Domecq para poder disfrutar de la llegada de la etapa.

Además, se ha señalado que el Ayuntamiento establecerá una línea de autobús lanzadera desde la explanada de atracciones de Feria con destino hacia plaza del Caballo, y que tendrá un horario de 11,00 horas a 18,00 horas. Este servicio será gratuito y circular.