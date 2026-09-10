El Ayuntamiento de Jerez intensifica la señalización de pasos de peatones en los entornos de centros educativos

Repintado uno de los pasos de peatones en un centro escolar en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, encara el inicio de este nuevo curso escolar 2026-2027, intensificando las actuaciones destinadas a mejorar al máximo el entorno de los centros docentes que recibirán al alumnado, por lo que ha realizado una campaña de repintado de pasos de peatones y adecuación de la señalización horizontal y vertical con motivo de la vuelta al colegio en las zonas aledañas a los centros educativos, a través del Servicio de Movilidad.

En una nota, ha señalado que estos trabajos de señalización se vienen realizando de forma continuada en toda la ciudad, durante todo el año en respuesta a las necesidades de la ciudad y con el fin de dotar a la ciudad de cada vez mejores servicios públicos.

En este sentido, ha añadido que el equipo de gobierno de la ciudad ha apostado por la mejora de la seguridad vial con la adjudicación de un nuevo contrato para la conservación, mantenimiento e instalación de señalización vertical horizontal y balizamiento por valor de más de 2,2 millones de euros de inversión para un periodo de cuatro años.

Así, en estas fechas se han intensificado especialmente estos trabajos, de cara al inicio del curso académico, con el objetivo de dotar a los centros docentes de mayores niveles de seguridad vial y visibilidad, en momentos en los que aumenta de manera significativa el movimiento de peatones y tráfico rodado con la reanudación de la actividad rutinaria, tras las vacaciones.

Finalmente, ha indicado que desde este verano el área de Medio Ambiente también ha venido reforzando las labores de poda y desbroce en los centros escolares, siguiendo una planificación específica que tiene como finalidad que los centros educativos estén a punto. Después de una primavera especialmente lluviosa y un verano con temperaturas muy altas, estas labores de desbroce eran muy necesarias para mejorar los entornos, así como la seguridad y la salubridad de las comunidades educativas, ha concluido.