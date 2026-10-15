El Ayuntamiento de Jerez prueba el nuevo sistema para la geolocalización de autobuses urbanos y pago con tarjeta

La alcaldesa de Jerez en las cocheras de los autobuses urbanos. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada de miembros del gobierno municipal y del equipo de Comujesa, ha asistido en las cocheras de los autobuses urbanos a la presentación del nuevo Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que permitirá la geolocalización de la flota de autobuses urbanos así como la incorporación de un nuevo sistema de billetaje con el pago con tarjeta y la renovación de los abonos de transporte en el propio vehículo.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, la explicación ha corrido a cargo de la empresa adjudicataria del servicio Geoactio, que ha venido avanzando en este proyecto desde su adjudicación, hasta la presentación y realización de pruebas piloto de los dispositivos físicos, que irán embarcados en los vehículos.

Por su parte, la alcaldesa ha incidido en que con este proceso "el Gobierno municipal continúa dando pasos para cumplir con el compromiso que adquirió con la ciudadanía de renovar y modernizar el servicio de autobuses, muy necesario y básico para el desplazamiento de muchas personas y que se encontraba en muy mal estado".

García-Pelayo ha puesto en valor la inclusión de esta nueva tecnología que se ha presentado y que permitirá la geolocalización de los autobuses, el pago con tarjeta y la recarga de los abonos de transportes y ha destacado que "este nuevo sistema hará que el servicio público de transporte de Jerez de un salto cualitativo y se ponga al mismo nivel que el de muchas capitales".

El nuevo Sistema de Ayuda a la Explotación permitirá mejorar el servicio tanto de cara a los usuarios, como de cara a la propia plantilla. Así, los usuarios podrán saber cuándo llegará el autobús, ya que el sistema controlará por GPS la ubicación de cada vehículo y cuánto tiempo va a tardar en llegar a la parada. También permitirá pagar con tarjeta y realizar la recarga de los abonos de transporte en el propio autobús.

En cuanto al proceso de renovación de la flota de autobuses urbanos, la alcaldesa ha señalado que "actualmente están activos en servicio y circulando por las calles de Jerez 33 autobuses nuevos de los 50 que están adjudicados, faltando por llegar otros 17 autobuses, que se prevé que estén en la ciudad antes de finales de año".

Finalmente, ha recordado también que la actualización del servicio de autobuses urbanos no sólo contempla la renovación de la flota de vehículos por otros nuevos sino que también se están renovando los postes de las paradas e igualmente se ha aprobado el inicio del expediente de contratación para la adjudicación de la explotación publicitaria de las marquesinas de las paradas de autobuses urbanos que permitirá mejorar la imagen de estos elementos del mobiliario urbano.