El Ayuntamiento y vecinos de Pío XII en Jerez (Cádiz) acuerdan cambios de circulación y mejoras en la barriada

El Ayuntamiento y vecinos de Pío XII acuerdan cambios de circulación y mejoras en la barriada - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), en colaboración con la Asociación de Vecinos de la barriada Pío XII y la plaza de la Amargura, ha consensuado cambios en el sentido de la circulación y otras actuaciones para mejorar la movilidad y la infraestructura urbana de la zona.

Según una nota emitida por el Consistorio, el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar, explicó que, hasta final de año, se repasarán las marcas viales y se instalarán bolardos para evitar el aparcamiento irregular. Los cambios en el tráfico buscan facilitar el tránsito por las calles y evitar colapsos, especialmente para los camiones de recogida de residuos sólidos urbanos.

En materia de medio ambiente, se intervendrá en el arbolado de la plaza de la Amargura y se mejorará el suelo del parque infantil, actualmente muy deteriorado.

Espinar destacó la importancia del diálogo entre Ayuntamiento y ciudadanía para avanzar en la mejora del entorno urbano, mientras los representantes vecinales agradecieron la "escucha activa" del Gobierno municipal.

CORTE DE TRÁFICO EN LA CALLE PIZARRO EL MARTES 18 DE NOVIEMBRE

El servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez ha informado que el próximo martes, 18 de noviembre, de 8,00 a 15,00 horas, permanecerá cerrado al tráfico rodado el tramo de la calle Pizarro comprendido entre las calles Atalaya y José de Arce, debido a trabajos de conexión de una acometida de saneamiento.

El corte se iniciará desde la avenida Duque de Abrantes. Los vehículos que accedan desde la avenida de los Marianistas podrán circular hasta la calle Fernando de la Cuadra. Los procedentes de calle Atalaya podrán dirigirse hacia calle Pizarro y avenida Duque de Abrantes, mientras que los vehículos desde calle José de Arce tendrán acceso hacia calle Pizarro y avenida de los Marianistas.