La bulería de Jerez (Cádiz) inicia su procedimiento para ser declarada como Bien de Interés Cultural

Una niña baila una bulería de Jerez en el acto para iniciar el procedimiento para su catalogación como BIC - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha informado de que ha dado el primer paso oficial para solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de la bulería de Jerez como Bien de Interés Cultural (BIC) y "blindar la singularidad de este arte genuino" de la localidad frente a "imitaciones".

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha asegurado que con esta declaraciones se "garantiza su autenticidad y su evolución natural" en un encuentro con representantes del mundo del flamenco y de la cultura celebrado en la Peña de la Bulería, que este año conmemora su 50 aniversario.

"Nosotros ofrecemos al mundo la versión original de todo. Lo que vamos a conseguir a la hora del reconocimiento a la bulería de Jerez es no solamente proteger a la bulería de hoy, sino también que cualquier evolución que se produzca en relación con la bulería o con el flamenco, vaya también protegida", ha manifestado en este acto.

Durante su intervención, García-Pelayo ha destacado que el objetivo es elaborar un documento "integrador y lo más participativo posible".

Lo que se quiere es que este sea "un proyecto de escucha activa", es decir, "un proyecto de ciudad" no solo del Ayuntamiento o de las peñas flamencas, sino "un proyecto de todos aquellos que de alguna manera formamos parte de la esencia del flamenco", en palabras de la alcaldesa.

En este contexto, ha resaltado el peso de este arte para la identidad local y ha animado a los presentes a que hagan aportaciones al expediente, que se comienza a redactar y en el que se incluirán recomendaciones y medidas para su conservación.

Por su parte, el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha detallado los pasos del procedimiento administrativo, que arranca a partir de ahora, haciendo especial mención a la colaboración con la Universidad de Cádiz para el asesoramiento técnico en la elaboración del expediente y la cohesión de toda la información que se recopile.

Muñoz ha resaltado "la importancia" de presentar un documento técnico "serio y consensuado", que esté "bien fundamentada" para facilitar el trabajo a los órganos competentes, en este caso a la Consejería de Cultura. Además, ha remarcado que se trata de la primera acción dentro del "macro proyecto" 'Jerez, Ciudad Cultural'.

El teniente de alcaldesa también ha insistido en que el éxito del proceso radicará en "la unión de todos los sectores implicados con la bulería directa e indirectamente". Una labor que, según sus palabras, "va más allá de lo puramente administrativo", ya que "proteger la bulería de Jerez es proteger también a Jerez".

Este acto ha contado con el respaldo in situ de la Junta de Andalucía, a través del delegado territorial de Cultura en Cádiz, Millán Alegre, quien ha mostrado su "absoluto compromiso" con la iniciativa jerezana, garantizando el apoyo de la administración autonómica durante toda la tramitación del expediente.

"Desde la Consejería de Cultura, Patrimonio histórico y Deporte vamos a trabajar, con el presidente de la Junta Juanma Moreno a la cabeza, para que la bulería de Jerez sea considerada BIC", ha afirmado, mostrando su "ilusión" por acompañar a la ciudad en este camino, ya que se reconoce "la universalidad de Jerez".

A partir de este encuentro, el Ayuntamiento, de la mano de la UCA y el tejido flamenco y cultural de la ciudad comenzarán a recabar testimonios, datos históricos, materiales audiovisuales e información sobre las disciplinas vinculadas a la bulería de Jerez en su sentido más amplio, para conformar el documento técnico definitivo que justificará la inscripción de la misma en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como actividad de interés etnológico.