Capullo de Jerez, Dolores Agujetas, Diego Carrasco y Antonio Malena clausuran la Fiesta de la Bulería de Jerez (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Capullo de Jerez, Dolores Agujetas, Diego Carrasco Family y el grupo por bulerías de Antonio Malena serán los encargados de clausurar este sábado 23 de agosto la 58 edición de la Fiesta de la Bulería en Jerez de la Frontera (Cádiz).

La última cita del popular ciclo flamenco se traslada al Patio de la Tonelería de Bodegas González Byas en formato de pago, tras desarrollarse en la céntrica Plaza Belén del 19 al 22 de agosto con una jornada de convivencia y tres días de espectáculos con carácter gratuito, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Uno de los principales atractivos del cartel artístico de esta jornada de clausura será ver sobre el escenario del Patio de La Tonelería a Capullo de Jerez, un cantaor que vuelve a la Fiesta de la Bulería tras más de una década de ausencia.

El Ayuntamiento ha recordado su participación en este ciclo flamenco en 2012, junto con El Torta, y su presencia dos años más tarde en una edición que sirvió de homenaje al cantaor de la saga de los Moneo.

La carrera artística de Miguel Flores, conocido como Capullo de Jerez, ya ha sobrepasado los 50 años de trayectoria por los escenarios, y con una discogafía que cuenta con siete trabajos publicados y distinciones como la Medalla de Oro del Festival de Cante de Lo Ferro.

En el Patio de La Tonelería, Capullo de Jerez tendrá como apoyo musical la guitarra de Ramón Trujillo, la percusión de El Tripa y las palmas de José Rubichi y Miguel Flores.

En cambio, Dolores Agujetas vuelve a la Fiesta de la Bulería tan solo dos años después de su última aparición, acompañada a la guitarra por Domingo Rubichi. En aquella ocasión, su cante profundo pudo escucharse sobre el mismo escenario y en una jornada que también ponía el punto final a la 56 edición.

Formaba parte de un elenco artístico femenino agrupado en torno al espectáculo 'Mujeres a Lola Flores', donde además del cante, no faltó el baile de Manuela Carpio.

Con un estilo distinto, Diego Carrasco, al frente de la Carrasco Family, hará sonar los temas clásicos de su repertorio con otros que forman parte de un nuevo trabajo discográfico. El artista del barrio de Santiago es uno de los exponentes de la renovación del flamenco.

El Ayuntamiento ha resaltado sobre él que debutó con 12 años en la primera edición de la Fiesta de la Bulería acompañando a la guitarra al cante de Vicente Soto Sordera y al baile de Diego de la Margara.

En este caso, la Carrasco Family estará formada por Maloko Soto, Joselete de Musho Gitano, Carmen y Samara Amaya, La Junkera, Rafael Sordera, Fernando de la Morena Hijo y Ané Carrasco.

De otro lado, Antonio Malena lidera un grupo por bulerías que cuenta con las voces de El Quini, Juan de la María, Saira Malena y Fernanda Peña, así como con las guitarras de Antonio Malena Hijo y Fernando del Morao, el baile de Rocío Marín y la presencia, como artista invitada, de la bailaora María del Mar Moreno.

No es la primera vez que Antonio Malena se sitúa al frente de una compañía ni dirige un espectáculo para la Fiesta de la Bulería. Ya lo hizo el año del coronavirus, en 2020, con una propuesta titulada 'La Plazuela jonda y cantaora', pues esta rama de la casa Malena procede del barrio de San Miguel.