El chef David de Jorge impartirá la lección inaugural de los Cursos Universitarios de Verano en Jerez (Cádiz)

El chef David de Jorge impartirá la lección inaugural de los Cursos Universitarios de Verano UCA/UNIA en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El popular chef David de Jorge, conocido como Robin Food, será el encargado de impartir la lección inaugural de los Cursos Universitarios de Verano de la UCA/UNIA (Universidad de Cádiz y Universidad Internacional de Andalucía, respectivamente) en Jerez con una conferencia que tendrá lugar el sábado, 12 de septiembre, en el Conjunto Monumental del Alcázar a partir de las 11,30 horas, con acceso gratuito hasta completar aforo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez, De Jorge ofrecerá una charla bajo el título 'Martintxo te enseña a cocinar o De un libro que cuenta historias fabulosas para niños como tú' que tratará de la importancia de generar en los niños y la ilusión de comer, disfrutar, cocinar y salsear para que, como relevo generacional, sean conscientes del valor de la tradición gastronómica.

Conocido por su enfoque de la gastronomía 'sin chorradas', el cocinero y periodista vasco promete "una apertura llena de energía", en la que dejará de lado "la pompa y el 'postureo'" para acercarse al público con ilusión, mucho humor y sin filtros. El objetivo de esta cita es aportar una perspectiva fresca e irreverente sobre el mundo de la gastronomía, invitando a los asistentes a disfrutar del lado más auténtico, divertido y sabroso de la vida y la cocina.

David de Jorge cuenta con una trayectoria "excepcional" en los fogones. Durante su carrera se ha formado con los mejores y ha cocinado junto a verdaderos titanes de la alta gastronomía como Pedro Subijana, Hilario Arbelaitz, Jacques Chibois y Martín Berasategui. Además de su maestría culinaria, De Jorge es una figura muy querida en los medios de comunicación, ya que se hizo "ampliamente" conocido gracias a su programa 'Robin Food', emitido en las cadenas ETB y Tele5.

En la actualidad, su presencia mediática es "notable". Escribe crónicas gastronómicas para el grupo Vocento, ha colaborado con Carlos Alsina en el programa 'Más de uno' de Onda Cero reivindicando lo sencillo y lo sabroso, y participa activamente en el programa de televisión 'El Hormiguero', junto a Pablo Motos, en la sección llamada 'Cochinando con David de Jorge'.

Como autor, ha plasmado su particular visión culinaria en numerosas publicaciones, habiendo escrito libros como 'Con la cocina no se juega', 'Cocina y Vencerás', 'Martintxo te enseña a cocinar' o 'Recetas adelgazantes pero sabrosas'.

Con esta elección, se busca el compromiso de acercar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, contando incluso con los más pequeños, a personalidades de primer nivel que destacan no solo por su indudable proyección profesional, sino por su "enorme capacidad de comunicación y cercanía".

CURSOS UNIVERSITARIOS DE VERANO EN JEREZ 2026

La segunda edición de los Cursos Universitarios de Verano en Jerez 2026 tendrán lugar del 15 al 23 de septiembre en el Conjunto Monumental del Alcázar y fueron presentados a principios del mes de julio por parte de la alcaldesa de Jerez, María José García- Pelayo, y de los rectores de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, y de la Universidad de Cádiz (UCA), Casimiro Mantell.

Se trata de una oferta educativa que contempla la participación de 47 ponentes y que está estructurada en cuatro acciones formativas: La UNIA ha organizado, entre el 15 y el 17 de septiembre, los cursos 'Historia y novela histórica', con figuras como el doctor en Historia Moderna y director del seminario permanente de Novela Histórica de la Universidad de Sevilla, José Calvo Poyato, el historiador, antropólogo y premio Planeta 2011 por 'El Imperio Eres Tú', Javier Moro, o la autora de 'Palmeras en la nieve', Luz Gabás.

Además, del curso 'Gestión inteligente de destinos turísticos', con la presencia de expertos en este sector que trasladarán las estrategias que despliega el turismo de la mano de las nuevas tecnologías y formas de comunicación bajo la coordinación del profesor de la UCA, Antonio Rafael Ramos.

Por su parte, la UCA ha gestionado para los días 21, 22 y 23 de septiembre, los cursos sobre 'Bienestar animal del caballo de Pura Raza', bajo la dirección del director de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y doctor en Ciencias Veterinarias, Rafael Olvera, y la aportación de diversas personalidades referentes en este ámbito, y 'Los vinos de pasto y Gastronomía', que contará con los profesores de la Universidad de Cádiz, Víctor Palacios y Salvador Domínguez, como directores y con las experiencias de reconocidos enólogos del marco de Jerez, críticos gastronómicos y Juan Luis Fernández , Chef de LÚ Cocina y Alma, y Manuel Valencia quienes representan la conexión entre alta cocina, producto, territorio, vino de Jerez y gastronomía contemporánea.