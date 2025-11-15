Continúan las obras de accesibilidad que el Ayuntamiento de Jerez realiza en La Constancia

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar, durante una visita a La Constancia - AYTO JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar, acompañado de representantes vecinales y de diversos colectivos de la barriada de La Constancia, ha visitado las obras que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera está realizando en esta zona de la ciudad, con el fin de mejorar la accesibilidad.

Espinar ha comprobado cómo se están desarrollando los trabajos en el pavimento en la plaza Pedro Romero, unas obras que van a tener continuidad en otros puntos de La Constancia, como es el caso de la plaza Rafael Molina 'Lagartijo'.

Así, ha señalado que "con esta intervención, el Gobierno de la ciudad, responde a una demanda de los vecinos y vecinas de la barriada que reclamaban el arreglo del pavimento porque se encontraba muy deteriorado y suponía un impedimento sobre todo entre las personas mayores y con movilidad reducida".

Ha añadido que "una vez rehabilitados los bloques de La Constancia, en muchos casos, gracias al millón de euros de subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía, estas obras sobre el pavimento, que se habían quedado al margen, vienen a completar esa intervención en los inmuebles y a mejorar la estética y la imagen de la barriada para que el conjunto luzca su mejor aspecto".

MEJORAS EN MATERIA DE MOVILIDAD

Durante su visita a La Constancia, Espinar también ha podido comprobar los resultados de otra mejora que el Ayuntamiento ha acometido en esta zona de Jerez. Se trata de un acceso desde la avenida Martín Ferrador hacia la calle Manuel Lara Jerezano para facilitar la entrada de vehículos.

De igual modo, en esta barriada de Jerez, el Ayuntamiento ha acometido otras mejoras en materia de movilidad, entre ellas se han colocado horquillas y bolardos para delimitar zonas peatonales y restringir el paso de los vehículos, se han pintado la señalización horizontal de la calzada, y se han instalado señales verticales y se ha habilitado una zona de carga y descarga, entre otras medidas.

Por último, han recordado que el Ayuntamiento también tiene prevista la intervención en parte del arbolado de la barriada de La Constancia para el próximo mes de enero.