El Festival de Jerez contará con 46 cursos y talleres en su edición de 2026

Archivo - Alumnado de uno de los cursos del Festival de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El XXX Festival de Jerez contará con 46 cursos y talleres para su edición de 2026, que se celebrará en esta localidad de la provincia de Cádiz entre el 20 de febrero y el 7 de marzo. El plazo de matriculación se abrirá este jueves 18 de septiembre.

El área formativa del certamen, con 1.120 plazas, ha puesto de manifiesto "la dimensión internacional" de esta muestra, que convierte a la ciudad de Jerez "en una auténtica aldea global" en torno al flamenco con alumnos procedentes de todos los continentes, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

A este respecto, se ha argumentado que "el creciente interés" por los cursos de baile del Festival de Jerez y la llegada a la ciudad de alumnos extranjeros obedecen a la existencia de "una oferta variada" en estilos y nivel académico, y a la presencia de "grandes maestros", muchos de ellos artistas en activo como Eduardo Guerrero, Olga Pericet, Mercedes de Córdoba, Antonio Najarro, María Moreno y Ángel Muñoz.

El claustro de profesores de los cursos, pertenecientes a diferentes generaciones y estilos, "posibilitan la transmisión del conocimiento del baile flamenco a las nuevas generaciones y más allá de nuestras fronteras, fortaleciendo la difusión y vigencia de este arte singular, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco", ha defendido el Ayuntamiento.

El certamen ofrece una diversificación de los niveles de aprendizaje en cuatro grupos diferenciados: iniciación, intermedio, avanzado y perfeccionamiento. En este último se exige acreditar los conocimientos suficientes para poder inscribirse.

El programa formativo incluye además cursos intensivos de un día de duración y recupera el curso de baile inclusivo impartido por José Galán. En cuanto a los cinco talleres previstos, que tendrán una vigencia de cincco días, los alumnos inscritos recibirán clases de compás y palmas, cante y guitarra.

La duración de los cursos oscila entre las diez horas y media en el nivel de iniciación --una hora y media cada día-- y las 14 horas (dos horas diarias) en los de nivel intermedio, avanzado y perfeccionamiento. En el caso de los cursos intensivos de un día, el número de horas lectivas se sitúa en cinco horas, y de siete horas y media (una hora y media diaria) en lo que respecta a los talleres.

En sintonía con ediciones anteriores, se espera que la próxima edición del área formativa del Festival de Jerez registre un nivel de ocupación cercano al 100%, con alumnos que, pese a la lejanía de su lugar de procedencia, acreditan año tras año "una fidelidad a la muestra jerezana".

Los interesados pueden enviar su solicitud de inscripción a través del formulario de la página web festivaldejerez.es.