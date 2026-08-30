Las Fiestas de la Vendimia 2026 de Jerez de la Frontera comenzarán esta semana con la ceremonia de la Pisa de la Uva

Cartel de las Fiestas de la Vendimia de Jerez de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La tradicional ceremonia de la Pisa de la Uva en el Reducto Catedralicio dará esta semana el inicio oficial a las Fiestas de la Vendimia de Jerez de la Frontera (Cádiz), que se prolongarán hasta el próximo 13 de septiembre con más de 100 actividades en 40 espacios y ubicaciones diferentes.

Según explicó la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la presentación de este evento, esta edición se proyecta como antesala de la candidatura a Ciudad Española del Vino 2027, y su programación hermanará vino, gastronomía, cultura y turismo, llegando a los barrios.

Desde el Ayuntamiento de Jerez han detallado en un comunicado que 'El ciclo expositivo', con hasta seis exposiciones en distintos enclaves culturales de la ciudad, comenzó el pasado viernes con la muestra 'Picadores' de Jesús Salido, que permanecerá hasta el 26 de septiembre en la Galería alta de Los Claustros de Santo Domingo.

Igualmente, este lunes se inaugura la exposición con las obras finalistas y las obras adquiridas del II Certamen Internacional de Pintura 'Ciudad de Jerez'. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 4 de octubre en la Sala de Profundis de los Claustros de Santo Domingo. Este certamen cuenta con una bolsa de adquisición de 15.000 euros y al mismo se han recibido 228 obras de 159 autores.

'CATAS MAGISTRALES'

Por otro lado, las 'Catas Magistrales' comenzarán el próximo jueves, 3 de septiembre, a las 20,30 horas en el Patio de Armas del Alcázar de Jerez, y ese mismo día será el turno de Bodegas Lustau.

El viernes, 4 de septiembre, le tocará a Williams&Humbert, el sábado, 5 de septiembre, a Bodegas Cayetano del Pino; el domingo día 6, a Bodega González Byass; el jueves día 10 a Bodega Fundador; el viernes día 11 a Bodegas Valdespino; y el sábado, día 12, a Bodega Diez Mérito.

MUESTRA GASTRONÓMICA

Por otro lado, se celebrará la 'Muestra Gastronómica', una actividad organizada junto a la Asociación Hostelería Jerez que se plantea como "un espacio de encuentro ciudadano y de promoción de la gastronomía", se enmarca en la programación de las Fiestas de la Vendimia y con motivo de Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026, e integra una oferta gastronómica compuesta por diez carpas y una programación de actuaciones musicales.

Se desarrollará en la Plaza Belén permitiendo "un espacio de convivencia y dinamización en el entorno del centro histórico, favoreciendo la participación tanto de la ciudadanía como de visitantes y turistas", según valoran desde el Ayuntamiento, que ha detallado que en esta cita está previsto que participen los establecimientos El Palique, Tabanco La Jerezana, Il Siciliano, La Rústica y La Fresquita.

Así, la Muestra de la Gastronomía se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, entre los días 3 y 5 de septiembre, en horario de tarde-noche, desde las 19,00 hasta las 2,00 horas de la madrugada.

El recinto contará con diez carpas gastronómicas en las que se ofrecerá una selección variada de productos, tapas y elaboraciones gastronómicas, "procurando que la oferta permita poner en valor la gastronomía de Jerez de la Frontera".

ACTUACIONES MUSICALES EN DIRECTO

Como complemento a la oferta gastronómica, se desarrollará una programación de actuaciones musicales en directo, que se distribuirá a lo largo de las tres jornadas y que tendrá como finalidad "dinamizar el espacio y generar un ambiente festivo".

De este modo, el jueves, 3 septiembre, a las 22,00 horas, está prevista la actuación de Nolasco; el viernes, a las 21,30 horas, A Dos Velas y, a las 23,30 horas, Papa Levante + DJ Prezkik. El sábado será el turno, a las 21,30 horas, de Cambio de Tercio y, a las 23,30 horas, de Las Ketchup + DJ Prezkik.

Por otro lado, con la propuesta 'Entre vinos tintos y blancos', el público jerezano y visitante va a poder disfrutar con una actividad "consolidada en los últimos años", ya que la muestra de vinos de la tierra de Cádiz, vinos de pasto y tierra albariza alcanza su quinta edición.

Esta muestra, que ofrece la posibilidad de degustación de los vinos en los diferentes 'stands', estará abierta en Los Claustros de Santo Domingo el jueves 3 y viernes 4, desde las 20,30 horas hasta la medianoche; y el sábado 5, de 12,30 a 14,30 horas, y de 20,30 a 0,00 horas.

Participarán casi 30 bodegas, que expondrán sus productos en 23 stands, junto a diferentes propuestas gastronómicas que se sumarán a este evento.

ACTIVIDADES INFANTILES

Las Fiestas de la Vendimia también incluyen actividades infantiles, de forma que, el viernes y el sábado, a las 19,00 horas, se celebrará el Cuentacuentos Infantil Interactivo 'Flor, la levadura del Sherry', y, a las 20,00 horas, tendrá lugar la Pisa de la Uva infantil, dirigida a niños de entre cuatro y 12 años con el objetivo de que los más pequeños vayan conociendo la cultura y tradiciones de la ciudad de un modo "ameno y divertido".

Igualmente, el viernes se celebrará el concurso de venencia infantil, actividad en la que se familiariza a niños entre 3 y 14 años --tres categorías-- con la cultura del jerez, a través del uso de la venencia como juego.

Los niños y niñas interesados deberán ser inscritos por sus padres o tutores y adquirir su venencia, por la calles de Jerez, varias monitoras impartirán el Taller 'Aprendiendo a venenciar', a la vez que facilitarán las hojas de inscripciones y la venencia para el Concurso.

VII FESTIVAL DE MAGIA DE JEREZ

También dentro del marco de las Fiestas de la Vendimia se desarrollará la séptima edición del Festival de Magia de Jerez, que se celebrará del viernes al domingo en la Sala Compañía y Damajuana.

Este evento, que ya se ha convertido en una tradición anual, promete "llenar de asombro y alegría" a todos los asistentes con la participación de John Zabal y Magic José, a partir de las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Por otra parte, el sábado 5 de septiembre, a partir de las 16,00 horas, Damajuana será el escenario del II Concurso de Magia Femaje 2026, en el que jóvenes talentos y magos consolidados mostrarán sus mejores números ante público y jurado. Un espectáculo gratuito y abierto al público, donde los artistas "lucharán" por hacerse con el Premio Femaje 2026.

Este año, como novedad, la magia saldrá a la calle, donde seis magos jerezanos "harán las delicias, para los amantes del ilusionismo", el domingo 6 de septiembre, a partir de las 11,00 horas en la Plaza del Banco.