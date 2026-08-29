Trump anuncia "el mayor acuerdo de la historia" con Venezuela para "duplicar" sus reservas de petróleo

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Al Drago - Pool via CNP

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la firma del "mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" con el Gobierno de Venezuela, una alianza con la que prevé duplicar las reservas estadounidenses y rebajar así el precio de los carburantes en el país.

"¡Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el mayor acuerdo petrolífero de la historia mundial! Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una asociación con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense", ha afirmado el mandatario estadounidense en una publicación en sus redes sociales.

De esta manera, Trump ha aseverado que este pacto permitirá "duplicar las reservas de suministro de petróleo" y "reducir de forma sustancial" el precio de los carburantes a largo plazo. Con este anuncio, el líder republicano sitúa el foco político en el encarecimiento de los combustibles, un asunto que venía castigando el bolsillo de las familias norteamericanas y marcando el debate económico nacional.

Asimismo, ha asegurado que esta misma transacción permitirá "al tiempo contribuir a que Venezuela siga avanzando hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad", poniendo especial atención a la "floreciente relación" entre su Gobierno y el de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la intervención de Washington y la posterior captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado enero.

Asimismo, el presidente estadounidense tiene previsto reunirse el próximo martes con directivos de las principales petroleras estadounidenses ante los precios persistentemente elevados de la gasolina, avivados por la guerra en Irán, según ha informado la agencia Bloomberg.