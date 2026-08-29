Rescatados tres bañistas que se quedaron aislados en una zona de rocas en una playa de Pechón

Archivo - Playa de Pechón.-ARCHIVO - TURISMO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres bañistas han sido rescatados en la tarde de este viernes en la playa de Las Arenas, en Pechón (Val de San Vicente), tras quedar aislados en una zona de rocas por la subida de la marea.

El Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria recibió el aviso poco antes de las 19.00 horas y hasta el lugar movilizó a los bomberos del parque de Valdáliga.

Los efectivos autonómicos consiguieron acceder a los afectados con el apoyo de una embarcación pesquera que se encontraba en el lugar donde había fuerte oleaje, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias.

Finalmente, pusieron a salvo a los tres bañistas, que se encontraban en buen estado, en la orilla del arenal, donde les esperaban agentes de la Guardia Civil y sanitarios del servicio 061.