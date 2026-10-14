García-Pelayo destaca la singularidad y calidad hostelera para potenciar la Capitalidad Gastronómica y el destino Jerez

María José García-Pelayo presentando 'Cómete Jerez, Tierra de Sabores'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa y delegado de Turismo, Antonio Real, ha asistido a la presentación de la ruta gastronómica 'Cómete Jerez, Tierra de Sabores', que se pondrá en marcha en la ciudad desde el 17 de octubre al 7 de noviembre, donde ha destacado la singularidad y calidad de la industria hostelera de Jerez.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, esta ruta es una forma de unir a la hostelería, impulsar los barrios y poner en valor la cocina en este año en el que la ciudad de Jerez es Capital Española de la Gastronomía. La ruta estará dedicada al Mercado de Abastos y estará abierta a la participación de todos los establecimientos.

"Cuando planteamos la Capitalidad Española de la Gastronomía teníamos un triple objetivo: promocionar nuestra cocina, crear un proyecto que uniera la ciudad y tener la oportunidad de hacer un reconocimiento a todos los que nos han traído hasta aquí, que han venido cuidando nuestros platos tradicionales hasta el punto que hoy podemos presentar un proyecto que se llama 'Cómete Jerez, sabores de mi tierra'", ha asegurado la alcaldesa, que ha añadido que "Jerez es una tierra con sabor gracias a la creación de unos platos que han pasado de madres a hijos, como por ejemplo la comida gitana".

En 'Cómete Jerez, Sabores de mi Tierra', cada establecimiento participante podrá ofrecer una propuesta gastronómica basada en recetas típicas jerezanas, platos tradicionales y elaboraciones consolidadas y reconocidas. Así, cada establecimiento podrá elegir participar con una tapa por valor de cinco euros, que incluye una copa de vino Tierra Blanca; media ración 15 euros y dos copas de vino Tierra Blanca; o plato o ración por valor de 25 euros e incluyendo una botella de vino Tierra Blanca. Está prevista la participación de 137 establecimientos de Jerez, 12 de ellos de fuera de la ciudad.

Además, según ha indicado el Ayuntamiento, durante los 21 días de celebración, los participantes podrán descubrir diferentes zonas gastronómicas de la ciudad, degustar las propuestas culinarias, disfrutar del maridaje y completar un pasaporte gastronómico (gastropass) con el que se podrá votar si previamente se ha recibido tres sellos correspondientes a tres visitas a establecimientos.

Como parte de las actividades paralelas de la ruta, se celebrará próximamente a mediodía una jornada gastronómica de carácter solidario en la Plaza de Abastos de Jerez con un 'Ajo Campero solidario' elaborado por el Bodegón Restaurante La Blanca Paloma. La participación en este evento será mediante un donativo y la recaudación irá destinada al Comedor El Salvador.

Se trata de una nueva actividad que se suma al amplio programa de la capitalidad gastronómica que ha contado con el respaldo del sector empresarial y social cuyo apoyo y compromiso han sido decisivos para impulsar esta iniciativa conjunta que reconoce el potencial de Jerez en el desarrollo y la innovación del ámbito gastronómico, ha concluido el Ayuntamiento.