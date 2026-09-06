La Hermandad del Transporte de Jerez (Cádiz) presenta a la alcaldesa el proyecto de restauración de la Merced

La Hermandad del Transporte de Jerez presenta a la alcaldesa, María José García-Pelayo, el proyecto de restauración de la Virgen de la Merced. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha mantenido una reunión con los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Transporte, que le han dado a conocer el proyecto de restauración de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, la Hermandad ha trasladado al Ayuntamiento los detalles de la restauración antes de darla a conocer oficialmente. El artista encargado de la restauración será Ismael Rodríguez Viciana, natural de Bornos y licenciado en Bellas Artes, que ya se ha encargado de otros trabajos como la restauración del Señor del Consuelo, titular de la Hermandad.

En este sentido, la alcaldesa ha felicitado a los miembros de la Hermandad del Domingo de Ramos por esta iniciativa y se ha puesto a su disposición para todo lo que necesiten. "Siempre es un orgullo que nuestras hermandades cuiden de su patrimonio, que es el patrimonio de la ciudad, y más en este caso cuando estamos hablando de la Virgen de la Merced, patrona de Jerez y una de las imágenes que más devoción despierta". Por ello, "deseo a la Hermandad que el proyecto de restauración se realice como los hermanos quieren y que pronto podamos volver a disfrutar de la Virgen en la Basílica de La Merced", ha indicado.

Por su parte, los miembros de la Junta de Gobierno han explicado a la alcaldesa que proceso de restauración durará hasta el mes de mayo, esperando que la Virgen vuelva a Jerez coincidiendo con el 66 aniversario de la Coronación Canónica de la misma. También se ha señalado en la reunión que ambas partes, Ayuntamiento y Hermandad del Transporte, así como la comunidad mercedaria siguen trabajando para "dar esplendor" a los actos en torno al Día de la Merced, que culminan con la procesión de la Patrona.

Por tanto, "es un proyecto que ya se ha puesto en marcha en los últimos años con diversas actuaciones pero se va a seguir trabajando de cara al próximo año que coincide además con el 66 aniversario y con la imagen de la Virgen de la Merced restaurada", ha expuesto la hermandad. Además, como novedad este año, y durante los primeros días de la Novena, la Virgen permanecerá expuesta en ceremonia de besamanos, para que todos los fieles se puedan acercar a ella, antes de esta restauración. Tres días antes de la Procesión, será subida a su paso de salida.

Por último, la Hermandad del Transporte ha trasladado que está buscando financiación para la restauración de uno de los mantos de Nuestra Señora de la Merced Coronada. Además, han presentado a la alcaldesa los proyectos en los que están trabajando para la celebración del 75 aniversario de la Hermandad, que se cumple en 2028.