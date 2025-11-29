Jaime de los Santos presenta su nuevo libro 'El evangelio según Caravaggio' en Jerez de la Frontera (Cádiz)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la presentación del nuevo libro de Jaime de los Santos 'El evangelio según Caravaggio'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha participado en la presentación del nuevo libro de Jaime de los Santos 'El evangelio según Caravaggio', que ha tenido lugar en la Sala Pescadería Vieja. Al acto, celebrado en formato de coloquio y presentado por Adrián Otero de la Librería El Laberinto, han asistido también los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz, Jaime Espinar, Antonio Real y Susana Sánchez y los delegados Nela García y Francisco Zurita.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, en su nueva novela, Jaime de los Santos reconstruye "con rigor y sensibilidad" la existencia de Caravaggio, un genio que revolucionó la pintura, huyendo de la leyenda del hombre violento y peligroso, revelando a un artista "libre, innovador, profundamente humano que siempre se mantuvo fiel a la verdad".

Además, el libro relata que Caravaggio mató al proxeneta de sus dos mejores amigas, a las que usó como modelos para algunas de sus obras y tuvo que huir de Roma. A raíz de este incidente, según el autor, se le construyó una biografía "llena de falsedades". De esta forma, el libro muestra a "unas mujeres fuertes que se vieron obligadas a mercadear con sus cuerpos", una lacra que, como destaca el diputado, aún muchas mujeres padecen. La novela está ambientada en momentos clave de la historia de la humanidad y en ella De los Santos ha intentado convertir en palabras las experiencias más traumáticas de las víctimas de trata, como lo fueron las protagonistas del libro.

En la presentación, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha subrayado la permanente atención que Jaime de los Santos presta a las mujeres a través de sus obras y, en concreto, durante las 680 páginas de este nuevo libro. Asimismo, García-Pelayo ha agradecido a De los Santos que haya querido presentar su libro en Jerez, ciudad candidata a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

En contexto, De los Santos es licenciado en Historia del Arte con cursos de especialización como la cátedra del Museo del Prado 'Francisco de Goya'. Ha trabajado en la Agencia de Comunicación Replica como jefe de prensa y ha sido director creativo de la empresa Proyectos S.L. En 2012 accedió al puesto de consejero técnico del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y tres años más tarde fue nombrado director general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid. En 2017 tomó posesión del cargo de consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, siendo designado senador autonómico por la Asamblea de Madrid en junio de 2021. Actualmente es diputado nacional y vicesecretario general de Igualdad y Educación del Partido Popular. Desde 2021 firma una columna de opinión dedicada a la cultura en El Confidencial y colabora cada semana en el programa Espejo Público.