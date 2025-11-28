Jerez (Cádiz) solicita que el centenario del nacimiento de Caballero Bonald se declare de Excepcional Interés Público

Cuadro de José Manuel Caballero Bonald en la Fundación que lleva su nombre en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado solicitar al Gobierno de España que el centenario del nacimiento del escritor, poeta, novelista, ensayista y académico, José Manuel Caballero Bonald, que se cumple en 2026, sea declarado como Acontecimiento de Excepcional Interés Público.

Con ello, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, "se quiere rendir homenaje a una de las figuras más relevantes de la literatura española contemporánea y promover el conocimiento y estudio de su obra, fomentar la lectura y difundir la creación literaria española".

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha comunicado que ha solicitado una reunión al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para abordar esta solicitud, anunciando que "ayer" recibió respuesta a la misma tras hablar con el ministro en el Senado, comunicando que ha trasladado esta solicitud a la Dirección General del Libro para su tramitación.

García-Pelayo ha agradecido "la receptividad" mostrada por el ministro de Cultura sobre esta propuesta, en la que se está avanzando para su declaración, y ha explicado que se sigue trabajando con la familia del escritor para perfilar el calendario de actividades que habrá en la ciudad con motivo de esta efeméride.

También ha informado de que se ha trasladado al ministro de Cultura la petición de que el Gobierno de España se incorpore a la conmemoración de este centenario.

Con este acuerdo se da continuidad al trabajo que viene realizando el Patronato de la Fundación Caballero Bonald, que viene celebrando distintas reuniones de trabajo para perfilar la programación del Año de las Letras, dedicado al escritor jerezano con motivo del centenario de su nacimiento, una propuesta que se enmarca además en las acciones para reforzar la candidatura de Jerez al título de Capital Europea de la Cultura en 2031.

El delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha explicado que esta efeméride ofrecerá "la oportunidad de recordar y revisitar la obra de Caballero Bonald", que constituye "un patrimonio cultural de enorme valor para España", destacando su contribución a la renovación de la poesía y la narrativa en el siglo XX, su papel en la consolidación del Grupo del 50 y su influencia en generaciones posteriores de escritores.

Tal y como ha explicado, el programa de eventos que se está diseñando contará con la colaboración de diversas instituciones públicas y privadas, como pueden ser universidades, fundaciones culturales, centros educativos, editoriales y entidades del sector del libro que han mostrado su interés en participar en las actividades conmemorativas que se lleven a cabo en 2026.

Una vez aprobada esta solicitud, el Ayuntamiento facilitará a la Administración del Estado la documentación necesaria para la valoración la misma, incluida una memoria justificativa que recoja los objetivos, impacto social y cultural, entidades participantes y el programa preliminar de actividades previsto para el periodo conmemorativo.

Como se ha recordado, la trayectoria de José Manuel Caballero Bonald ha sido reconocida con distinciones como el Premio Cervantes, el Premio Nacional de las Letras Españolas y varios Premios Nacionales de Literatura en distintas modalidades.

Desde el año 1998, la Fundación Caballero Bonald viene promoviendo el conocimiento de su obra y la salvaguarda de la misma, al mismo tiempo que se ha erigido en "motor cultural y literario" de la ciudad, organizando toda una serie de actividades y eventos, desde congresos y presentaciones a talleres, intervenciones en centros escolares, asociaciones y centros de barrio.

Como ha aclarado Zurita, la declaración de un evento como Acontecimiento de Excepcional Interés Público permite la puesta en marcha de un programa de apoyo, así como la aplicación de incentivos fiscales específicos para las actividades de difusión, promoción y financiación del evento. Igualmente, ha continuado, facilita la colaboración de entidades privadas en la elaboración de programas de actividades, aumenta su repercusión mediática y fortalece el valor cultural del centenario.