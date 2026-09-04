Jerez cortará al tráfico el circuito urbano que recorrerá la etapa de La Vuelta el día 10

Reunión técnica de seguridad del Ayuntamiento de Jerez con motivo de la etapa de La Vuelta. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera activará el Plan Territorial de Emergencias Local 'en fase de pre-emergencia' y 'Situación Operativa 0' con motivo de la 18ª etapa de La Vuelta Ciclista a España 'El Puerto-Jerez', que se celebrará el próximo jueves 10 de septiembre en formato contrarreloj individual, por lo que, entre otras medidas, se cortará al tráfico el circuito urbano que recorrerán los ciclistas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el Plan será activado desde las 8 a las 20 horas y contará con un Centro de Coordinación Operativa (CECOP) con sede en la Jefatura de la Policía Local ubicada en la avenida de la Universidad.

Así, el Plan de Seguridad y Movilidad determinado por el Ayuntamiento tras distintas reuniones sectoriales previas con Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil y agrupación de voluntarios, así como con las delegaciones municipales implicadas de Servicios Públicos y Deportes en la organización del evento, ha fijado el corte de tráfico en el tramo urbano del circuito que recorrerán los ciclistas hasta su llegada a meta en horario de 11 horas a 18 horas, con especial atención a la zona de meta, que estará cortada desde las 9 horas.

Los vehículos particulares deberán estar retirados de todo el circuito ciclista urbano desde la noche anterior tanto en el casco urbano como en la zona rural afectada de El Portal, Estella y Lomopardo, como así se ha informado a sus representantes en distintas reuniones con Policía Local.

La etapa en sí comenzará con la salida del primer ciclista desde la rampa de salida desde El Puerto de Santa María a las 14,07 horas mientras que el último ciclista saldrá a las 16,56 horas. La llegada a meta en el recorrido de 32 kilómetros de los que consta la prueba hace prever que la última llegada a meta se estime antes de las 18 horas.

Previamente al inicio de la prueba el circuito urbano de Jerez debe quedar cerrado al tráfico para los entrenamientos de los propios ciclistas y controles por parte de la organización a lo largo del mismo.

El plan contempla la activación de 240 agentes de la Policía Local en todo el término municipal, que ha subdividido su operativa en siete sectores, con presencia en las intersecciones para la derivación del tráfico.

Los ciclistas llegarán al término municipal de Jerez procedentes de El Puerto de Santa María y empezará el circuito urbano en la ciudad a llegada a la rotonda de Caulina (restaurante A Proa), para comenzar desde ahí el tramo que conduce a meta en el casco urbano por rotonda Michelín, avenida de La Granja, giro en rotonda de la Escuela Pública a la derecha para tomar avenida Caballero Bonald, paso por el Puente de La Pepa, avenida Voltaire, giro a la izquierda bordeando la rotonda Tío Pepe, avenida Andalucía, avenida Alcalde Álvaro Domecq en su extensión completa hasta la meta situada a la altura del Instituto Padre Luis Coloma.

Además, el Ayuntamiento establecerá una 'línea-lanzadera' de Autobuses Urbanos con salida en la explanada de atracciones de Feria y destino hacia la plaza del Caballo (parada en calle Paz Varela), donde estará ubicado el 'Parque Vuelta', con 'stands' de patrocinadores y actividades para todos los públicos. Será gratuito y circular, con inicio a las 11 horas y vigencia hasta las 18 horas.