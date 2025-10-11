Jerez de la Frontera (Cádiz) acoge los Premios Nacionales de Dislexia y un festival nacional de fotografía

Acto de entrega de los Premios Nacionales de la Federación Española de Dislexia en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Jerez de la Frontera (Cádiz) ha sido sede este fin de semana de la entrega de los Premios Nacionales de la Federación Española de Dislexia (Fedis) y de la inauguración del Festival Nacional de Fotografía 'Fotojenia'.

Según ha informado el Ayuntamiento jerezano en una nota, la teniente de alcaldesa y diputada provincial, Susana Sánchez, y la delegada de Educación, Nela García, han asistido al acto de entrega de los Premios Nacionales de la Federación Española de Dislexia que han tenido lugar en el 'Hotel Barceló Montecastillo' este sábado.

Estos galardones reconocen a personas, instituciones, empresas y entidades que han destacado por su labor en favor de la detección temprana, la inclusión educativa y la sensibilización sobre la dislexia y otras dificultades específicas del aprendizaje.

En esta ocasión, las distinciones de los 'Premios Nacionales de Dislexia 2025' en las diferentes categorías han sido, en la de Institución Pública, para la Guardia Civil, por las formaciones que desde Fedis se están realizando con las unidades de la Benemérita para la atención a personas con Dislexia, y en la de Empresa Privada, para el Grupo Barceló, "primera cadena hotelera que da visibilidad iluminando de turquesa la mayoría de sus hoteles el 'Día Internacional de la Dislexia' y por la cesión de espacios para la formación a docentes y familias sobre esta materia".

En la categoría de Visibilidad, el premio ha recaído en la 'Chirigota de los Villegas: Los que van a cantar te lasudan', por el mensaje lanzado en su participación en el último concurso del 'Gran Teatro Falla', que era la propuesta planteada por la 'Asociación Dislexia Cádiz', mientras que en la categoría de Investigación se ha reconocido al doctor Manuel Carreiras, investigador en el campo de la dislexia que dirige el 'Basque Center on Cognition, Brain and Language', centro internacional de investigación interdisciplinar para el estudio de la cognición, el cerebro y el lenguaje.

Por otro lado, la Junta directiva de Fedis ha querido otorgar el 'Premio Nacional de Dislexia' a Jesús Gonzalo Ocampos, quien ha sido presidente de esta federación a lo largo de los últimos años.

Jerez ha sido la primera ciudad española en acoger este evento, ya que estos galardones, que tienen carácter bianual, se entregaron en su primera edición en el Congreso de los Diputados.

Para el Ayuntamiento jerezano, la elección de la ciudad para acoger estos premios representa el reconocimiento a la trayectoria de la 'Asociación Dislexia Cádiz' y marca un "hito significativo", convirtiendo a Jerez durante esta jornada "en la capital nacional de la concienciación sobre la dislexia y dando visibilidad a los logros, esfuerzo y dedicación de quienes impulsan una sociedad más justa para que las persona que sufren este trastorno de origen neurobiológico puedan desarrollar todo su potencial en igualdad de oportunidades".

Además, esta convocatoria coincide con el décimo aniversario de la asociación en Cádiz, entidad de ámbito provincial que tiene su sede social en Jerez y desde donde se ha subrayado el respaldo municipal recibido.

Se estima que un 10 por ciento de la población mundial está afectada por este trastorno relacionado con complicaciones para la lectura y la escritura, por lo que se calcula que, de cada 30 escolares, tres tienen dislexia. Con estos datos, los especialistas indican que el diagnóstico precoz y estrategias de enseñanza adaptadas son "fundamentales para evitar el fracaso escolar".

La 'Asociación de Dislexia de Cádiz' fue constituida hace diez años y actualmente está integrada por más de 280 familias de la provincia gaditana. Facilita apoyo y asesoramiento a familias de menores con este trastorno del neurodesarrollo y lleva a cabo campañas de sensibilización junto con diferentes proyectos y programas de formación enfocados a mejorar el nivel académico, social y emocional de las personas afectadas.

FESTIVAL NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 'FOTEJENIA'

Por otro lado, los Claustros de Santo Domingo acogieron este pasado viernes la inauguración de la VI edición del Festival Nacional de Fotografía 'Fotojenia', que contó con la asistencia del delegado municipal de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita; la diputada provincial de Igualdad y Diversidad y teniente de alcaldesa, Susana Sánchez; la edil delegada de Educación, Formación Profesional, Universidades, Empleo, Comercio y Consumo, Nela García; y la presidenta de la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio, María del Carmen Oliva, además de representantes de las agrupaciones fotográficas participantes y del sector cultural.

Durante la inauguración, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, destacó la relevancia de esta cita dentro de la estrategia cultural de la ciudad, señalando que "Fotojenia es una oportunidad para contemplar otras realidades, para aprender a mirar desde la sensibilidad artística y para seguir avanzando en el proceso de candidatura de Jerez al título de Capital Europea de la Cultura 2031".

Según ha informado el Ayuntamiento jerezano en otra nota, el delegado también subrayó que esta edición contribuye a estrechar vínculos entre colectivos de la provincia y que las exposiciones permanecerán abiertas durante la Noche Azul y Blanca --este sábado, día 11-- con horario ampliado de 17,00 a 23,00 horas, en el Alcázar, la Sala Pescadería Vieja y los Claustros de Santo Domingo.

Por su parte, la diputada provincial Susana Sánchez felicitó a la organización y reseñó que 'Fotojenia' engrandece la oferta cultural de Jerez dentro de su proceso hacia el título de Capital Europea de la Cultura en 2031, agradeciendo a la Agrupación Fotográfica San Dionisio su compromiso con la divulgación cultural.

La presidenta de la Agrupación Fotográfica San Dionisio, María del Carmen Oliva, agradeció el apoyo institucional del Ayuntamiento de Jerez, la Diputación Provincial y la Universidad de Cádiz, y el de las entidades colaboradoras, Acoje, 'Diario de Jerez' y el Hotel Casa Palacio María Luisa, resaltando la cooperación entre instituciones, colectivos y artistas que hacen posible este festival.

El festival, que se celebra del 10 de octubre al 15 de noviembre en distintos espacios patrimoniales y culturales de Jerez, reúne 15 exposiciones con más de 340 obras.

Desde el Ayuntamiento valoran que esta nueva edición "consolida a Jerez como una gran sala de exposiciones y como una de las citas fotográficas más relevantes del calendario cultural nacional".

Dedicada a las agrupaciones fotográficas de la provincia de Cádiz y de Ceuta, esta sexta edición rinde homenaje a su labor artística y asociativa, "reforzando los lazos entre colectivos y reconociendo el trabajo de más de una decena de asociaciones que impulsan la fotografía como medio de expresión".

Junto a la entidad organizadora, la Agrupación Fotográfica San Dionisio, participan en esta edición la Asociación Fotográfica Arcense, la Agrupación Fotográfica Isla de León, Club Fotográfico 76 Juan Rivera, la Agrupación Fotográfica Artística Linense, la Asociación Fotográfica de la Universidad de Cádiz, la Asociación Fotográfica Infocus, la Asociación Fotográfica Sanroqueña, la Asociación Fotográfica Portuense, la Asociación Fotográfica Miradas de Ceuta, la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza, la Tertulia Fotográfica Balaustrada, la Agrupación Fotográfica Los Barrios y el Colectivo Solarte.

El programa expositivo de Fotojenia 2025 se completa con un calendario de actividades paralelas que incluye conferencias, 'plató fotográfico' y 'gymkhana fotográfica'.