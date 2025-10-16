La Junta recibe 59 proyectos que optan a las ayudas para promover un hub aviación sostenible en Jerez (Cádiz)

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, presenta el balance de la convocatoria del Fondo Transición Justa para promover un ecosistema industrial en torno a un hub de aviación sostenible en Jerez - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha recibido el interés de 59 proyectos de 54 empresas diferentes para optar a las ayudas de 17,3 millones de euros del Fondo de Transición Justa con las que promover un ecosistema industrial en torno a un hub de aviación sostenible en Jerez de la Frontera (Cádiz), que llevan aparejada una inversión de 69 millones de euros.

Así lo ha avanzado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, junto a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en una jornada de networking con las empresas interesadas en desarrollar estas iniciativas, ha indicado la Junta en una nota.

"Hemos cambiado de fase, de la convocatoria inicial pasamos a hablar de proyectos concretos y maduros, de empresas que tienen ya el foco puesto en Jerez para generar empleo cualificado, que atraerán talento y que diversificarán nuestra industria aeroespacial en un área estratégica como es la descarbonización de la aviación", ha destacado Jorge Paradela.

Sobre este asunto, ha precisado que estas ayudas "permitirán dar respuesta a empresas consolidadas que apuestan por ampliar sus capacidades productivas hacia la sostenibilidad, startups que quieren acelerar su crecimiento desde Andalucía, proyectos de I+D+i que nos refuerzan en la vanguardia tecnológica europea, así como iniciativas de infraestructuras que permitirán el repostaje de aeronaves con combustibles limpios".

A partir de ahora, ha explicado, se baremarán todos los proyectos para seleccionar aquellos que supongan la creación de un mayor número de empleos y generen "el mayor impacto positivo sobre el territorio", aseturando que desde la Consejería "vamos a ser ágiles" en la tramitación de expedientes y que acompañarán a las empresas en todo el proceso para "transformar cuanto antes los proyectos en realidades".

Por su parte, la alcaldesa de Jerez ha valorado este balance, con el que se da "un paso más muy importante" en este proyecto relacionado con la diversificación de la economía local, en el que trabajan "desde un principio con mucho interés". "Estamos celebrando una buena noticia para Jerez, por lo que agradezco a todas las empresas la confianza depositada en nuestra ciudad", ha comentado.

Organizada por la Consejería en colaboración con el ayuntamiento jerezano, municipio adherido a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía, en esta jornada se han compartido algunos de los proyectos interesados en los retos para el transporte aéreo vinculados a la transición energética, que abarcan desde el desarrollo de soluciones innovadoras relacionadas con los nuevos combustibles y el hidrógeno verde, pasando por el fomento de operaciones de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO), o los sistemas aéreos no tripulados.

El consejero ha animado además a las empresas a solicitar unas nuevas ayudas que la Consejería acaba de lanzar y que se podrán pedir hasta el próximo 31 de octubre.

Se trata del programa para fortalecer las cadenas de valor de los 20 sectores industriales más estratégicos para Andalucía, que cuenta con un presupuesto de 109 millones y se enmarcan en los nuevos Incentivos Integrados para la competitividad industrial y la eficiencia energética. Con ello se persiguen reforzar al tejido industrial andaluz desde esta doble perspectiva, con incentivos que gestionan la Secretaría General de Industria y Minas en la vertiente de competitividad y la Agencia Andaluza de la Energía en el ámbito de la eficiencia energética.

Jorge Paradela ha subrayado el momento "muy prometedor y estimulante" que vive la industria aeronáutica y aeroespacial, que ha cosechado "cifras récord de facturación y empleo" en Andalucía en 2024, y que también se hace extensible al sector industrial en su conjunto, con una evolución positiva al crecer por encima de la media nacional.

El responsable de Industria ha destacado que "el éxito" de estas ayudas reside en que han sido diseñadas de la mano del sector y dando respuesta a sus necesidades reales, para lo cual la Consejería convocó una consulta pública para conocer de primera mano las posibles iniciativas de inversión de las empresas y así optimizar sus instrumentos de ayuda.

El resultado de esa consulta se saldó con 14 potenciales proyectos con una inversión global de 203 millones por parte de 12 empresas.

La convocatoria de Transición Justa para el hub de aviación sostenible en Jerez recoge diez millones de euros en incentivos para apoyar la implantación de nuevas industrias y capacidades industriales; otros dos millones para el desarrollo de productos sostenibles y tecnológicamente avanzados; 1,8 millones para el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías avanzadas; 2,5 millones destinados a infraestructuras de combustibles alternativos, entre ellos, hidrógeno verde, de actividades aeronáuticas, logísticas o de movilidad; y un millón de euros para el impulso de nuevas actividades industriales y servindustriales apoyando la aceleración de startups y de nuevas empresas y certificaciones aeronáuticas.

La Junta de Andalucía ha identificado cinco proyectos tractores en la provincia de Cádiz para distribuir los recursos del nuevo Fondo europeo de Transición Justa.

Así, además de la aviación sostenible en Jerez, existen ayudas para fortalecer las capacidades de la industria auxiliar naval, con 15,2 millones; para impulsar la economía circular y los combustibles alternativos, con 10,13 millones; un ecosistema en torno al hidrógeno verde, con cinco millones, ambos en el Campo de Gibraltar; y soluciones inteligentes y sostenibles a través de la construcción industrializada bajo el concepto de Nueva Bauhaus europea, con 873.500 euros.