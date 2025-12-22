La Junta subraya al belenismo como "oportunidad de futuro" para el empleo y la artesanía en Andalucía

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco (3d), posa en una foto junto a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (2d), tras visitar el Museo del Belén de Jerez de la Frontera. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha presentado este lunes 22 de diciembre en Jerez de la Frontera (Cádiz) la revista 'Montar el Belén', una publicación impulsada por su Consejería que refuerza el apoyo de la Junta de Andalucía al belenismo andaluz como "una oportunidad de futuro" para el empleo y la artesanía de la comunidad.

El acto se ha celebrado en el Museo del Belén de Jerez, una ciudad con "una estrecha vinculación histórica y artesanal" con el belenismo, y que ha servido para subrayar "el potencial cultural, económico y laboral" de una tradición reconocida como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ha informado la Junta en una nota.

Acompañada por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, durante su intervención, la consejera ha señalado que el belenismo "no es solo una manifestación cultural profundamente arraigada" sino también "un ámbito con capacidad para generar empleo y actividad económica vinculada a la artesanía". En esa línea ha defendido la necesidad de "seguir avanzando en la profesionalización del sector y en la sostenibilidad de los oficios que lo integran".

En esta línea, Rocío Blanco ha destacado que la revista 'Montar el Belén' da visibilidad al trabajo de artesanos y belenistas y al tejido asociativo que sostiene esta tradición en Andalucía, así como a su conexión con otras disciplinas artesanas como la imaginería.

Algunos de los belenes recogidos en la publicación, entre ellos el que ilustra su portada --el Belén Municipal de Cádiz 2023--, han superado las 50.000 visitas, un dato que según ha señalado Blanco "pone de manifiesto el interés social y turístico que despierta esta tradición y su capacidad para atraer público y dinamizar el territorio".

La consejera ha recordado que el respaldo de la Junta al sector se articula a través del IV Plan para el Fomento de la Artesanía de Andalucía, dotado con 14,4 millones de euros, así como mediante el reconocimiento institucional del belenismo como Bien de Interés Cultural en 2024, que vino a reforzar su declaración como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España en 2022.

En este sentido, ha subrayado que la protección institucional y el apoyo a la artesanía "son claves para garantizar el relevo generacional y para convertir estos oficios en una oportunidad real de empleo para los jóvenes".

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se ha referido a dos proyectos que van a visibilizar la apuesta por nuestra artesanía. En primer lugar ha resaltado la reapertura y puesta en valor del mercado de La Plata y la puesta en uso de un casco de bodega en la calle Ponce.

Además, se ha referido al papel que desarrolla la Asociación de Belenistas, que hacen de la Navidad de Jerez "un verdadero espectáculo", no sólo con el Museo del Belén, sino también con la exposición de dioramas en los Claustros de Santo Domingo.

García-Pelayo ha recordado que se trata de un año "muy especial" para la asociación, que cumple 50 años y va a celebrar el XX Congreso Andaluz de Belenismo los próximos 10 y 11 de enero en Jerez.

La presentación de esta revista se enmarca en la estrategia del Gobierno andaluz de impulsar la artesanía como actividad económica y de empleo, apoyando la continuidad de los oficios tradicionales y favoreciendo nuevas oportunidades ligadas a la economía cultural.

Se han impreso 500 ejemplares en una primera tirada y puede consultarse online en https://lajunta.es/66895.