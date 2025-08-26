Luz verde a la creación de un Centro de Interpretación Vinícola en la Hacienda Nueva Santa Lucía en Jerez (Cádiz)

La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Belén de la Cuadra, interviniendo en el pleno municipal - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El pleno municipal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado este martes por unanimidad el proyecto de actuación para la adecuación parcial en Centro de Interpretación Vinícola de un edificio de la Hacienda Nueva Santa Lucía, situado en la Viña Santa Lucía.

Al tratarse de una actuación extraordinaria sobre suelo rústico, este proyecto ha requerido del visto bueno del pleno municipal como autorización previa a la obtención de la licencia municipal, ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que una vez terminado el periodo de exposición pública, no se ha presentado ninguna alegación, por lo que se eleva a su aprobación definitiva.

Tal y como ha expuesto, esta actuación se desarrolla en una finca construida en 1975 destinada a uso agrícola del viñedo, que cuenta con distintas edificaciones, una de las cuales, considerada como la principal, será destinada a la creación del citado Centro de Interpretación Vinícola.

Este equipamiento es concebido como una actividad formativa y educativa y de promoción de los valores de la cultura del vino, y tiene como objeto la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultura de Jerez a través de actividades como exposiciones, talleres y otros eventos que contribuyan a la difusión de conocimientos sobre técnicas tradicionales de elaboración y de la historia vitivinícola de la región.

En la propuesta presentada, la finca cuenta con una serie de edificaciones agrícolas, cuyo año de construcción datan de 1975 según catastro, y se pretende actuar sobre una parte de la edificación principal que dispone de una superficie construida 1.068,17 metros cuadrados para destinarlo al nuevo uso. La zona afectada por la actuación abarca una superficie de 512,78 metros cuadrados, de los cuales 406,81 se desarrollan en planta baja y 105,97 en planta alta.

Según el programa de distribución propuesto para el nuevo uso, en la planta baja se ubicará el vestíbulo, zona de show cooking, cocina, zona de catas, bar y aseos, y en la planta alta una oficina administrativa, siendo la superficie útil conjunta de 417,50 metros cuadrados.