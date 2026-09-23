Manuel Alejandro recibirá el Premio Ciudad de Jerez 25 Aniversario por su trayectoria artística

Archivo - Manuel Alejandro saludando a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El 'escribidor' de canciones Manuel Alejandro recibirá en octubre el Premio Ciudad de Jerez 25 Aniversario, con el que se distinguirá la figura y trayectoria del compositor jerezano, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) tras la reunión de la Junta de Gobierno Local.

De esta manera, el premio, que se entregará coincidiendo con la festividad de San Dionisio el 9 de octubre, reconoce la aportación de un artista y creador "muy querido en la ciudad", como es Manuel Alejandro, "una de las figuras fundamentales de la composición de canción popular en español, reconocido a nivel nacional e internacional".

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha valorado que este premio a "un jerezano universal al que quieren y reconocen en su barrio de Santiago, en su Jerez, al que lleva por bandera y que a la vez ha conseguido emocionar con sus letras a los cinco continentes".

"Manuel Alejandro es patrimonio de Jerez y patrimonio del mundo, nos emociona en cada gesto, nos emocionó poder saludarlo este verano con motivo de la entrega de la 'Cigüeña de Santiago', y volveremos a emocionarnos y a rendirle homenaje en su ciudad, como motivo de este merecido Premio Ciudad de Jerez", ha valorado.

Manuel Alejandro es Hijo Predilecto de Jerez, de la provincia de Cádiz y de Andalucía, y entre otros reconocimientos cuenta con el Premio de Honor de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música y un Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Nacido en Jerez de la Frontera en 1933, es "el padre" de varios centenares de letras de éxito que han pasado por las voces de artistas como Julio Iglesias, Rocío Jurado, Raphael, Nino Bravo, Plácido Domingo, José Luis Rodríguez El Puma, Marisol, Jeanette, Isabel Pantoja, Alejandro Sanz o Luis Miguel.

PREMIOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y ACOJE

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el resto de Premios Ciudad de Jerez 2026, galardones que se entrega anualmente y que reconocen la actuación destacada de personalidades o instituciones en relación a los valores a los que hace referencia cada galardón.

El Premio Especial Ciudad de Jerez ha sido concedido a los servicios públicos municipales, con el deseo de "visibilizar a las personas que, desde muy diferentes funciones, garantizan la continuidad, cercanía y calidad del servicio".

Supone "un reconocimiento colectivo" a los trabajadores que hacen posible el funcionamiento cotidiano de la ciudad, y que "sostienen cada día la actividad de Jerez y adquieren especial relevancia ante grandes eventos, incidencias y situaciones extraordinarias", como se ha argumentado.

El Premio Ciudad de Jerez 'Prometeo' se ha concedido al empresario Ricardo de Serdio, impulsor, junto a Myriam Domecq, de la recuperación de Bodegas Serdio. Este proyecto une inversión, patrimonio, vino y enoturismo, y contribuye a la actividad económica y a la proyección de Jerez y del barrio de Santiago, rescatando una tradición familiar bodeguera de varias generaciones y rehabilitando un histórico conjunto en la Plaza de la Merced.

El Premio Ciudad de Jerez a la Igualdad reconoce la trayectoria de la asociación de mujeres empresarias de la provincia de Cádiz (AMEP), por favorecer que las empresarias puedan desarrollar sus negocios en condiciones de igualdad, además de crear redes empresariales, intercambio comercial, formación, asesoramiento y apoyo al emprendimiento femenino.

La asociación funciona desde 1997, colaborando para que las mujeres puedan emprender, consolidar sus empresas y generar empleo, junto a una dimensión de participación y representación dirigida a que las mujeres empresarias tengan voz en los debates económicos y sociales de la provincia.

El Premio Ciudad de Jerez a la Solidaridad se ha concedido al voluntariado de Jerez, un reconocimiento colectivo a las personas que, de manera altruista, dan un paso adelante y deciden dedicar tiempo, conocimiento y esfuerzo a mejorar la vida de los demás y de la ciudad.

El Premio Ciudad de Jerez a la Cultura se concede este año a la Peña La Bulería, que acumula 50 años de trabajo en favor de la conservación, difusión y transmisión del flamenco jerezano. Fundada en 1977 y estrechamente vinculada al barrio de San Miguel, sus recitales, homenajes, ciclos y actividades culturales la han convertido en una entidad de referencia y en un espacio de encuentro entre generaciones de artistas y aficionados.

El Premio Ciudad de Jerez a la Juventud distingue al grupo jerezano Abocajarro, que lleva más de dos décadas de trayectoria reivindicando un rap underground hecho desde Jerez y desde Andalucía.

Su propuesta mezcla el lenguaje del hip-hop con elementos profundamente vinculados a la cultura de Jerez y al flamenco. Sus influencias incluyen el rap norteamericano de los años 90, pero también artistas y formas musicales andaluzas y flamencas.

El Premio Ciudad de Jerez al Emprendimiento es para la Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Servicios Profesionales de Jerez, Acoje, por su labor continuada de representación, dinamización y defensa del comercio de proximidad. Como entidad impulsora del Centro Comercial Abierto de Jerez, trabaja por la modernización y revitalización del centro histórico, promoviendo la colaboración entre iniciativa privada y administración pública.

El Premio Ciudad de Jerez al Deporte distingue a Jesús Benítez, periodista y escritor estrechamente vinculado a la historia del Circuito de Jerez.

Fue uno de los primeros periodistas andaluces en seguir de forma continuada los Mundiales de Motociclismo y Fórmula 1, ejerció como jefe de Prensa del Circuito y desarrolló una amplia trayectoria en Marca y en medios especializados. En el 40 aniversario del trazado fue comisario de la conmemoración y autor de la obra 'Circuito de Jerez, 40 años cabalgando', contribuyendo a preservar y proyectar el deporte de motor de Jerez.

El Premio Ciudad de Jerez a la Sostenibilidad es para el Plan Árbol Jerez 2024-2027, por ser "un claro ejemplo de una nueva cultura ciudadana de cuidado y protección del verde urbano de Jerez".

Este plan establece un marco de educación, sensibilización, divulgación y formación sobre el arbolado urbano y las zonas verdes, poniendo el foco en la importancia de los árboles frente al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, el patrimonio natural y la calidad de vida. El reconocimiento valora el trabajo técnico municipal y la metodología de trabajo para llevarlo a cabo a partir de la participación y la colaboración de asociaciones medioambientales, colectivos vecinales, comunidad educativa, entidades sociales y ciudadanía.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha recordado que los Premios Ciudad de Jerez alcanzan su vigésimo quinta edición, por lo que como ya se anunciara el año pasado, en este 2026 se conmemoran "con una emoción especial y con el firme deseo de vibilizar el compromiso y esfuerzo de la ciudadanía, de empresas, instituciones o tejido social, que suman cada día su esfuerzo a favor del desarrollo social de la ciudad".

Como ha expresado, "es un profundo orgullo poder felicitar a todos los premiados y premiadas en un año tan especial como este", en el que se pone en valor "la singularidad y la historia de una ciudad que se ha transformado en estos 25 años, que ha afrontado retos muy complejos y que ha superado momentos históricos en los que hemos demostrado que la unión de fuerzas de nuestro tejido social y empresarial, junto a la generosidad de nuestra ciudadanía, son las mejores herramientas de superación".

"Cada uno de estos premiados y premiadas son un motivo de esperanza y un acicate para que el gobierno de Jerez siga entregándose desde la firme voluntad con el presente y el futuro de nuestra ciudad, de la mano con sus gentes", ha manifestado.