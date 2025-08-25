Más de medio centenar de empresarios latinoamericanos conocen la historia y cultura de Jerez (Cádiz)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una recepción en el Ayuntamiento a más de medio centenar de empresarios y profesionales de distintos sectores de 15 países. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha ofrecido una recepción en el Ayuntamiento a más de medio centenar de empresarios y profesionales de distintos sectores de 15 países, en su mayoría de Latinoamérica, que se encuentran en la ciudad para la sesión estratégica 'Más allá de los sentidos', con la que conocerán la historia, cultura y gastronomía de la localidad.

Organizada por el Grupo Montaigne entre el 24 y el 30 de agosto, la recepción forma parte de una amplia programación de actividades entre las que figuran visitas a la Catedral, paseos por las principales calles y plazas de Jerez, visitas a bodegas y al Circuito de Velocidad, y asistencia a espectáculos y actos culturales, entre otras acciones, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha dado la bienvenida a los participantes y ponentes en este encuentro, en su mayoría mujeres, y les ha deseado "una feliz y provechosa estancia", destacando la importancia de la formación continúa así como el papel de Jerez como "ciudad turística y acogedora". Asimismo, ha hecho mención a la estrategia del gobierno local para desestacionalizar el turismo, promoviendo que Jerez sea "un destino atractivo durante todo el año por múltiples motivos".

En ese sentido, ha enfatizado que Jerez "siempre recibe a los visitantes con los brazos abiertos, animándolos a quedarse a vivir".

En relación al ciclo festivo y cultural, ha hecho mención a eventos recientes y próximos, como la Fiesta de la Bulería o las Fiestas de la Vendimia, que comienza el 30 de agosto, así como la Navidad con las tradicionales zambombas, el Festival de Jerez en febrero, la Semana Santa, el Gran Premio de Motociclismo, la Feria del Caballo o la Feria del Libro.

Por su parte, el periodista y escritor Ismael Cala, que ha participado en la organización del evento, ha expresado en nombre de todo el grupo su agradecimiento a la alcaldesa por "la cálida acogida a la ciudad", destacando la predominancia de mujeres en el evento y resaltando "la importancia del liderazgo femenino en el mundo de la empresa", destacando cualidades como "la empatía, la compasión y la capacidad de diálogo y consenso" como principales fortalezas de este tipo de liderazgo.

En este sentido, ha subrayado también la importancia de que Jerez haya elegido "de nuevo a una mujer" como alcaldesa, en alusión a María José García-Pelayo.