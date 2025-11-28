El Pleno de Jerez (Cádiz) aprueba sin Vox una declaración institucional contra la violencia de género

El Pleno municipal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) guarda un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia de género. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Pleno municipal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado este viernes una declaración institucional por el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, contando con el apoyo de PP, PSOE y el partido de La Confluencia, y el voto en contra del grupo Vox.

Antes de comenzar la sesión plenaria, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha pedido al Pleno guardar un minuto de silencio condenando la violencia de género, ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

En esta sesión, ha informado de que el Ayuntamiento "está tomando iniciativas" a este respecto y a solicitud del Consejo Local de las Mujeres, como la aprobación del Plan de Igualdad para la Ciudadanía o el documento diagnóstico sobre la prostitución y explotación sexual en el municipio, un documento que ha elaborado la Asociación de Derechos Humanos en colaboración con la UCA. Este documento se trasladará al Consejo de las Mujeres para que pueda aprobarse un plan de erradicación de la prostitución y la explotación sexual.

El manifiesto de las diputaciones provinciales de Andalucía aprobado en el Pleno hace hincapié en que "a pesar de los avances, todavía hay un número alarmante de víctimas", detalla que desde el año 2003, más de 1.300 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas y advierte que "sólo en 2024" España registró 199.094 denuncias por violencia de género y 50 mujeres asesinadas, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, y más de 101.000 casos activos en el sistema VioGén.

En lo que va de 2025, los asesinatos por violencia de género se han cobrado ya la vida de 38 mujeres, 11 de ellas en Andalucía, la comunidad con mayor número de mujeres asesinadas. A este respecto se ha resaltado en el pleno que en la provincia de Cádiz no se ha dado ningún caso mortal.

"Estas alarmantes cifras nos llevan a afrontar, además, otros desafíos: la violencia sexual, la violencia vicaria, la explotación, la trata y todas las formas de control y dominación que se ejercen sobre las mujeres", recoge el manifiesto, que pone el acento en un nuevo tipo de violencia, la digital, con "una percepción distorsionada de la realidad alimentada por influencers y gurús digitales, que está creando una generación de jóvenes que niega la existencia de la violencia de género y percibe el feminismo como una amenaza".

Así, advierte que "la deriva negacionista no solo resulta alarmante, sino que constituye una amenaza grave" ya que "socava el consenso social e institucional sobre la violencia de género, desprotege a las víctimas, refuerza a los agresores y amenaza con una regresión de derechos que creíamos consolidados".

Previamente, antes de comenzar el Pleno, y en el turno de intervenciones, Felipa Medrano y Sandra Moreno, en nombre del Consejo Local de las Mujeres, han leído un manifiesto con motivo de la celebración del 25N, que este año se ha celebrado bajo el lema 'Las mujeres no somos mercancía: sin demanda no hay prostitución ni pornografía', y en el que exigen que "se reconozca que la prostitución y la pornografía son formas de violencia sexual contra mujeres y niñas y constituyen violaciones graves de nuestra dignidad y derechos fundamentales".

En este sentido, el documento insta al Ayuntamiento de Jerez, a la Diputación de Cádiz, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a que "adopten medidas abolicionistas de la prostitución y la pornografía dentro de sus ámbitos de competencia", además de exigir al Parlamento que apruebe la ley abolicionista del sistema prostitucional, que penalice la demanda y proteja a las víctimas.

El Consejo también ha recordado la situación de las mujeres afganas, en lo que ha considerado "un feminogenocidio, un extermino sistemático de las mujeres del espacio público, la vida social y la historia misma".

También se ha aprobado el nombramiento de nuevos vocales en el Consejo Local de la Mujer, en representación de la Universidad de Cádiz y de la Agrupación sindical CCOO, al objeto de cubrir los ceses de sus anteriores miembros. De esa forma, por la UCA se nombra como vocal titular a Francisca Bernal Santamaría, y como vocal suplente a Rosario Iglesias Pérez. Por CCOO, se nombra vocal titular a Inmaculada Ávila Caravante, siendo suplente Vanesa González González.