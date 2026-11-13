La Policía Local de Jerez (Cádiz) interpone diez denuncias por un uso indebido de patinetes eléctricos

Archivo - Un agente de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha interpuesto diez denuncias a usuarios de patinetes eléctricos que no hacían uso del casco obligatorio, ni tenían la documentación del vehículo, ni iban con iluminación también obligatoria, y que, en cuatro casos, portaban a otra persona como 'paquete'.

Estas denuncias, enmarcadas en una campaña de refuerzo policial para garantizar una mayor Seguridad Vial es la de uso responsable de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), se han registrado en la zona centro y en sus accesos en cinco casos, en tres casos en la barriada de Las Torres y en otros dos en la zona de El Pinar-La Pita, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

También se ha abierto diligencias penales a siete conductores por presuntos delitos contra la normativa de Seguridad Vial en los últimos días, debido a la conducción sin la documentación pertinente en vigor, por haber agotado el saldo de puntos, por hacerlo en estado ebrio y en un caso por 'cooperación necesaria' en la comisión del delito.

En la misma línea de control de documentación, y en atención a distintas demandas planteadas específicamente a través de la Mesa Técnica de Seguridad de Distritos, se han realizado dos controles de barriadas --en San Juan de Dios y su entorno y en la zona sur en su acceso desde la barriada San José del Agrimensor--, que se han saldado con siete denuncias más.

Asimismo, la Policía Local ha realizado un control preventivo de drogas y alcoholemia en una de las avenidas de acceso al centro histórico, con 50 pruebas practicadas, en las que ha habido una denuncia por consumo de estupefacientes y tres por alcoholemia, por lo que igualmente se han abierto diligencias por vulneración de la normativa de seguridad vial.

También ha sido denunciado el conductor de un camión en otro control, en este caso de vehículos pesados, realizado en La Barca de la Florida, por no respetar la señalización.

En cuanto a la campaña de refuerzo contra el consumo de alcohol en la lugares públicos no autorizados, conocido popularmente como "botellón", los agentes de la Policía Local han interpuesto diez denuncias en la zona de Barriada de España, Renfubis, Torres de Córdoba y polígono industrial Autopista, en el entorno de distintos locales de ocio juvenil. En cuanto a la intervención por consumo de estupefacientes en la vía pública o tenencia de éstos, han sido 11 las denuncias en los últimos días, en concreto en el entorno de un establecimiento en el que se realizó una inspección ubicado en la zona sur, en la zona de La Marquesa, en la zona de locales de ocio del polígono industrial Autopista y en la avenida Rey Juan Carlos I.

En el caso de La Marquesa, fue detenida una persona por la comisión de un presunto delito contra la salud pública, a la que fueron intervenidos 123 euros en metálicos en sendos sobres, una bolsa con heroína, 12 cápsulas de plástico y otras cuatro que fueron incautadas a presuntos compradores.

La actuación se inició al observar a esta persona en la tapia trasera del Cementerio, y cómo varias personas acuden a su encuentro, siendo identificados dos individuos, a los que se ocupan los estupefacientes que habían adquirido.

En cuanto a la inspección de establecimientos, se han levantado actas en distintos locales de la zona centro por carencia de la normativa en vigor así como en otro ubicado en la zona sur, y también en el polígono industrial Autopista, en cuyo interior además se denunció a un individuo por tenencia y consumo de estupefacientes.

Los agentes de la Policía Local han recuperado además una motocicleta sobre la que pesaba una denuncia por robo, y que fue hallada en calle Tío Juane. Su propietario ratificó que ésta había sido sustraída y se elevó el pertinente atestado.

Igualmente, los agentes identificaron y presentaron en dependencias policiales a un individuo que se encontraba bajo un señalamiento de la Unidad de Delincuencia Urbana por robo en vehículo.