Policía Local de Jerez (Cádiz) mantiene la vigilancia en varias barriadas para garantizar la seguridad

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) está efectuando controles de seguridad en distintas barriadas para dar respuestas a las demandas vecinales y garantizar la seguridad en esas zonas.

Estas labores de seguridad, que se efectúan de lunes a viernes de cada semana, se han llevado a cabo también el pasado fin de semana y festivo en las barridas de La Plata e Icovesa, respondiendo a las peticiones que asociaciones de vecinos y comerciantes realizan en la Mesa Técnica de Seguridad de los distritos, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

De esta manera, la Policía Local está llevando a cabo un refuerzo de seguridad en las barriadas mencionadas, así como en San Valentín, Parque Atlántico, Alegría, Torresoto, San José Obrero, Torres de Córdoba y calles Nueva y Santiago.

Refuerzo que se puso en marcha a principios de la temporada veraniega, y que según el teniente de alcaldesa de Seguridad, Ignacio Martínez "está dando muy buenos resultados", donde además hay "un contacto permanente" con los vecinos en estas rondas de vigilancia, lo que da además "más tranquilidad a la vez que minimizan los hechos delictivos o contra las ordenanzas municipales".

Ignacio Martínez ha hecho hincapié en que este refuerzo se lleva a cabo con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, al que ha agradecido su trabajo, añadiendo que la colaboración "es siempre esencial para obtener resultados positivos y en materia de seguridad todavía más".

Respecto a los controles de alcoholemia realizados en estos días, de las 55 pruebas hechas, cinco han dado resultados positivos, siendo denunciadas administrativamente al superar la tasa de alcohol el mínimo reglamentario. Además, en uno de los casos positivos se procedió a instruir el correspondiente atestado por un delito contra la Seguridad Vial.

Por otra parte, la Policía Local ha llevado a cabo continuos controles en las zonas afectadas por incendios ocurridos en los pasados días, comprobando que "no existen focos activos" en lugares como el Parque de La Suara, Torrecera y Cuartillos.

Como se ha recordado, el pasado 17 de agosto se inició un incendio en una finca agrícola en la barriada rural de Mesas de Asta, donde ardió una plantación de girasoles, el cual fue sofocado por varias unidades de bomberos con la colaboración de agentes de la Policía Local.