La Policía Local de Jerez (Cádiz) vigila con drones la zona afectada por el incendio del domingo en Montecastillo

Un dron de la Policía Local de Jerez sobrevolando la zona afectada por el incendio de Montecastillo - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha informado que mantiene activado el Plan Territorial de Emergencia Local en Situación Operativa 0, que se activó el domingo 10 de agosto con motivo del incendio en la zona aledaña a Montecastillo, y que la Policía Local vigilará la zona con drones por posibles reactivaciones que puedan darse debido a las altas temperaturas.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que el incendio quedó perimetrado, controlado y extinguido en sus focos a las 18,30 horas del mismo domingo y que las personas desalojadas, un total de 90, pudieron retornar a última hora del día a sus hoteles y viviendas.

No obstante desde la misma madrugada del domingo al lunes y desde el lunes al martes, y en previsión debido a las altas temperaturas de que pudiera haber reactivaciones puntuales en algunos focos o producirse otros nuevos por efecto del viento, se ha mantenido en vigor el Plan Territorial de Emergencia Local, con la activación del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) virtual y un retén de alerta de Policía Local y Protección Civil.

Así, esta situación se mantiene este martes debido a la comunicación de alerta naranja por altas temperaturas, con máximas de hasta 42 grados, en la campiña de Jerez hasta las 21,00 horas.

De esta forma, la Policía Local ha reforzado su presencia con la unidad de drones, puesta en marcha por el gobierno local para situaciones de emergencia y que, como ocurrió con el pasado "tren de borrascas" de marzo, se emplea para conocer la situación desde el punto de vista aéreo para conocer las prioridades de actuación.

La unidad de drones ha confirmado los límites de la zona afectada, y se ha empleado por parte de los agentes de la Policía Local a especialistas en el manejo del sistema de infrarrojos para conocer la situación térmica del terreno. Es de esta manera como se ha podido determinar cuál es la zona que acumula más temperatura y es susceptible de ser origen de una posible reactivación.

El teniente de alcaldesa de Seguridad en el Ayuntamiento, José Ignacio Martínez, ha agradecido a todas las personas implicadas en este dispositivo -Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, Consorcio de Bomberos y efectivos del Infoca-- su "trabajo eficaz, coordinado e inmediato" para el control y extinción del incendio, así como la labor de seguimiento preventivo de la zona en estos días posteriores con alertas por altas temperaturas.