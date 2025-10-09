Los Premios Ciudad de Jerez 2025 reconocen a referentes locales en cultura, deporte, igualdad y sostenibilidad

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, recibe uno de los galardones en la gala. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han presidido el acto de entrega de los Premios Ciudad de Jerez. El acto, celebrado en los Museos de la Atalaya, ha contado con la asistencia de miembros de la Corporación municipal, autoridades provinciales y autonómicas y un nutrido grupo de representantes de la sociedad jerezana, así como familiares y allegados de los premiados.

Los premiados en esta edición han sido Premio Especial Ciudad de Jerez para el Centro de Coordinación Operativa, CECOP; Premio Ciudad de Jerez Prometeo para Jesús Corral, jefe de Oncología del Hospital de Jerez y presidente de AXIO; Premio Ciudad de Jerez Juventud para Raúl Rubiales 'Raule'; Premio Ciudad de Jerez de Sostenibilidad para Emparrados; Premio Ciudad de Jerez Emprendimiento para Clínica Beiman; Premio Ciudad de Jerez Igualdad para José Ramón Alcalá Zamora, responsable de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad (OMAD); Premio Ciudad de Jerez Cultura para la familia Gallardo; Premio Ciudad de Jerez Deporte para Consejo Local del Motor y Premio Sostenibilidad para Fredes Insa.

La alcaldesa ha destacado en su intervención que "en este día se reconoce a los grandes hombres y mujeres de Jerez" y ha anticipado que el año que viene se cumplen las bodas de plata de estos Premios por lo que se hará una edición especial. "Reconocemos con orgullo y mucha emoción a los premios, celebramos el camino que hacemos juntos, las raíces, en un día cargado de historia y de reivindicación ya que Jerez siempre debe aspirar a ser más como ciudad", ha destacado.

"Día para hacer historia, estrenemos el de los XV y XVI, un escudo que refleja que Jerez es fuerte, que lucha y es constante", ha señalado la primera edil, para incidir en que "Jerez no ha dejado nunca de ser una ciudad que ha sabido crecer a partir de su origen". La regidora también ha recordado que "estamos culminando un año en el que hemos cumplido el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano, que Jerez eligió ser gitana. Elegimos ser una ciudad abierta y sin frontera, uno de los grandes valores de Jerez del que nos sentimos extremadamente orgullosos".

En este contexto, ha subrayado que los premiados "son la fibra de esta ciudad, pero también son el rostro, representáis los grandes valores de la ciudad, CECOP gracias por lo que hacéis cada día y por tener siempre un buen rostro, asesorarnos y marcarnos el camino, la prevención es esencial" y ha anunciado que desde la Delegación de Seguridad se presentará dentro de pocas fechas el Plan de Emergencia municipal, que estaba obsoleto y se ha actualizado a la situación actual.

La alcaldesa ha recordado que la próxima semana sabremos si Jerez es Capital Gastronómica en 2026 y también "estamos a las puertas de presentar la candidatura Capital Europea de la Cultura, porque la cultura transforma totalmente los territorios, protegemos las raíces siendo una ciudad más igualitaria, un exponente de esos valores que Europa propugna".

Asimismo, García-Pelayo ha concluido su intervención resaltando que "colaboración es esencial todos los días, reivindicando todo lo que queremos ser, sin enfrentamientos, sin política, con unas únicas siglas, las siglas de la ciudad, las únicas que nos tienen que preocupar e ilusionar". "Jerez no puede crecer sin el resto de las administraciones y la Junta siempre está ahí, al igual que el Gobierno y la Diputación de Cádiz", ha apostillado.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha dado la enhorabuena a los premiados, agradeciendo al mismo tiempo el reconocimiento al Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de Jerez, que ha recibido el Premio Especial en esta edición.

Sanz ha defendido que el Cecop "constituye un instrumento esencial para la gestión eficaz de emergencias y situaciones especiales en el municipio" y ha explicado que "su correcto funcionamiento se basa en la cooperación, la lealtad y la colaboración permanente entre las distintas administraciones e instituciones que intervienen en la protección y seguridad de la ciudadanía, sean del color político que sean".

En este contexto, el responsable de la Presidencia ha aprovechado el acto para reiterar su agradecimiento a todos los profesionales que participaron este 2025 en el Cecop "por su servicio en los días malos, como la DANA del pasado año, el apagón eléctrico o los incendios de este verano; y en los brillantes, como Navidad, Feria o el Gran Premio de Motociclismo".

El consejero ha señalado también que "la clave de las emergencias es la prevención, concienciación y anticipación y Jerez va por delante. Y en la coordinación, Jerez es un gran ejemplo para toda España". Asimismo, ha recordado también los momentos esperando la crecida del río Guadalete y ha reiterado el agradecimiento al Ayuntamiento. "Confianza, seguridad y control ante situaciones complicadas, Jerez puede sentirse muy orgullosa ya que lo importante es que las emergencias nos pillen preparados", ha abundado.

De esta forma, ha finalizado asegurando que los premiados "son el testimonio de que Jerez es mucho más que sus tradiciones: es una ciudad que innova, que ayuda, que compite, que crea y que se levanta día a día gracias al esfuerzo de sus gentes". "Los premiados son el motor de esta ciudad y un auténtico faro", ha destacado, para concluir que "son la mejor versión del mejor Jerez, de su talento y de su corazón".

Fredes Insa ha sido la encargada de ofrecer el discurso en nombre de todos los premiados. "Nuestro más sincero y profundo agradecimiento al Ayuntamiento por otorgarnos este reconocimiento", ha enunciado, para señalar que "estos premios no son un acto simbólico, son un reflejo de lo mejor que tenemos como sociedad, que el esfuerzo, la creatividad y la solidaridad no pasan desapercibidos".

En este contexto, ha destacado que "recibir una reproducción del casco nos hace sentirnos casi héroes de leyenda". "Cada uno de estos premios es una pieza de un museo que refleja lo mejor de Jerez, una ciudad que late, se mueve con deporte, crece con entendimiento, canta con la juventud, protege con la igualdad, avanza con la sostenibilidad, se cuida con la ciencia y se engrandece con la solidaridad", ha expresado.

El acto ha contado con las actuaciones la Banda Municipal de Música que ha introducido el acto y ha interpretado los himnos institucionales de Andalucía y España y del premiado Raúl Rubiales 'Raule' que ha interpretado la canción 'Colega antibalas'.