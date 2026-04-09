Los Premios Cultura del Deporte de Jerez reconoce a Rafael Heredia y Malena Ruiz como mejores deportistas 2026

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la Gala de la VIII edición de los Premios Cultura del Deporte de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Gala de la VIII edición de los Premios Cultura del Deporte de Jerez (Cádiz) celebrada en los Museos de La Atalaya ha premiado al jinete jerezano Rafael Heredia y a la luchadora de Muay Thai Malena Ruiz como mejores deportistas del año en la categoría absoluta masculina y femenina, respectivamente, por los méritos de 2025.

Igualmente, en la Gala que ha presidido la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al delegado de Deportes, Tomás Sampalo, y a la que igualmente ha asistido el delegado territorial de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, ha premiado al ajedrecista Noah del Águila (Proyección Deportiva); al ultra-runner y entrenador nacional de atletismo, Hermenegildo Sabido (Trayectoria Deportiva); al impulsor del baloncesto en Jerez, Miguel Soto (Gestión y Apoyo al Deporte) y a la jugadora de baloncesto Fátima del Rosario Herrera (Valores Humanos), según ha detallado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa ha destacado que "esta noche celebramos una forma de estar en la ciudad, una actitud". Además, ha subrayado que "el deporte nos enseña a competir, pero también a convivir, a superarnos y a respetar, a ganar y también a levantarnos cuando toca perder. Por eso esta gala tiene tanto valor, porque reconoce a quienes representan lo mejor del esfuerzo compartido. La Gala del Deporte distingue victorias, sí, pero sobre todo constancia, disciplina, sacrificio y el valor colectivo detrás de cada logro".

Asimismo, García-Pelayo ha felicitado a todas las personas, clubes, centros, entidades y proyectos reconocidos, así como a quienes han sido finalistas, porque "llegar hasta aquí ya es un mérito". En este contexto, ha destacado el nivel del deporte jerezano y ha puesto en valor a los deportistas que "llevan la Marca Jerez por toda Andalucía, España y el mundo". Así, ha añadido que "cada galardón resume años de trabajo silencioso: madrugones, entrenamientos, viajes, renuncias, lesiones, paciencia y una enorme voluntad de seguir adelante".

La regidora ha recordado además que "hablar de deporte es hablar de salud pública, calidad de vida y prevención". Además, ha señalado que en Jerez el deporte "está en las escuelas, en las instalaciones, en los clubes y en el día a día de muchas familias", y ha valorado el deporte escolar y los programas municipales como base de hábitos saludables, convivencia e ilusión.

También ha afirmado que el futuro del deporte jerezano "se construye en colegios, clubes, pistas de barrio e instalaciones municipales", agradeciendo el trabajo de las delegaciones implicadas "por su esfuerzo diario".

Además, ha subrayado que esta gala pone en valor la gestión, la inclusión y los valores humanos del deporte, que "integra, educa, acompaña y deja huella más allá del resultado", al tiempo que ha agradecido a todas las personas que hacen posible el deporte en Jerez y ha concluido que "una ciudad que cuida su deporte cuida su salud, su convivencia y su futuro".

Finalmente, la alcaldesa ha remarcado que "esta Gala también pone el foco en la gestión, en el apoyo al deporte, en la inclusión, en la solidaridad y en los valores humanos", subrayando que en ello reside una de sus principales fortalezas. Asimismo, ha defendido que "el deporte de verdad es el que integra, educa, acompaña y deja huella más allá del marcador o de las puntuaciones", y ha añadido que "una ciudad mejor es la que abre el deporte a todos y reconoce a quienes lo convierten en una herramienta de integración y ejemplo".

Por ello, ha agradecido "a todas las personas que hacen posible el deporte en Jerez: deportistas, entrenadores, directivos, árbitros, familias, voluntariado, patrocinadores, centros educativos y medios de comunicación". Igualmente, ha señalado que "el deporte da prestigio a la ciudad, pero sobre todo mejora la vida de quienes la habitan", y ha concluido que "una ciudad que cuida su deporte está cuidando también su salud, su convivencia y su futuro. Jerez quiere seguir siendo una ciudad que acompaña a su deporte, lo agradece y lo celebra".

El acto ha contado con las coreografías de Fredes Insa y de Back to Back, y ha incluido un emotivo recuerdo a la memoria de la recientemente fallecida Regla Tristán, triatleta y responsable de la Escuela de Atletismo Adaptado de Jerez, además de miembro del jurado en distintas ediciones de los premios, con los que llegó a ser reconocida con el galardón de 'Valores Humanos'. Asimismo, a propuesta del jurado, se ha concedido una mención especial al Consejo Local del Motor por su labor de promoción de la ciudad a través de las actividades que realiza a lo largo del año, en su mayoría de carácter solidario.