El Comité Noruego del Nobel denuncia los intentos de Rusia de "criminalizar" a la ONG rusa Memorial

Archivo - El fiscal general de Rusia, Igor Krasnov (izquierda), y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asisten a la reunión anual de jueces de tribunales de jurisdicción general, tribunales de arbitraje y tribunales militares de Rusia en el Tribunal Su - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Noruego del Nobel ha denunciado este miércoles los intentos del Gobierno ruso de "criminalizar" a la ONG rusa Memorial después de que el Ministerio de Justicia de Rusia haya solicitado al Tribunal Supremo la designación del movimiento a favor de la organización de Derechos Humanos como "extremista".

"El Comité Noruego del Nobel está profundamente alarmado por el último intento de las autoridades rusas de destruir a Memorial, una de las organizaciones galardonadas con el Premio Nobel de la Paz 2022, al pretender designar como organización extremista al Movimiento Internacional Memorial (una entidad inexistente)", ha señalado en un comunicado firmado por el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes.

El juicio que decidirá si finalmente esta entidad será incluida o no en la 'lista negra' tendrá lugar este jueves y se celebrará a puerta cerrada, sin que ningún representante de Memorial haya sido notificado formalmente y sin que ni el público o los abogados de la ONG tengan acceso a la sentencia.

Esta forma de llevar a cabo el proceso, según el Comité, es un "encubrimiento deliberado" para impedir el escrutinio de la comunidad internacional. "Si se confirma la acusación, todas las actividades de Memorial serán criminalizadas. Cualquiera que participe en el trabajo de Memorial, lo financie o incluso comparta sus publicaciones, se arriesgará a penas de cárcel", ha advertido.

La ONG rusa Memorial --fundada en 1987 por activistas como Andrei Sajarov, que ya fue reconocido previamente con el premio Nobel de la Paz-- recibió el galardón en 2022 junto con el activista bielorruso Ales Bialiatski y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania.

El Comité ha recordado que Memorial recibió el Premio Nobel de la Paz "por su labor de décadas documentando crímenes de guerra, violaciones de Derechos Humanos y víctimas de la represión soviética". "Calificar a una organización como extremista constituye una afrenta a los valores fundamentales de la dignidad humana y la libertad de expresión", ha argüido.

Por ello, ha instado a las autoridades rusas a retirar esta solicitud y poner fin a "todo el acoso contra Memorial y sus miembros". "Este Comité también pide a los actores internacionales que se pronuncie alto y claro y que tomen las medidas necesarias para proteger a aquellas personas en riesgo dentro de Rusia", ha zanjado.

El Tribunal Supremo ordenó en diciembre de 2021 disolver la ONG tras una petición por parte de la Fiscalía fundamentada en las leyes sobre "agentes extranjeros" en el país, aludiendo a que especulaba sobre la represión y creaba una imagen "falsa" de la Unión Soviética, además de distorsionar la historia de la Gran Guerra Patria.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró entonces su "preocupación" por la petición de la Fiscalía y afirmó que las autoridades utilizan la designación de "agente extranjero" para "etiquetar a aquellos que consideran que son organizaciones financiadas desde el extranjero y que participan en 'actividades políticas'".

La directora del Programa para Europa Oriental y Asia Central de Amnistía Internacional, Marie Struthers, aseguró que con su cierre las autoridades rusas "pisotean la memoria de millones de víctimas perdidas en el Gulag", representando esto un "ataque directo a los derechos de libertad de expresión y asociación".