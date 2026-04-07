Los inspectores de Trabajo piden una revisión del sistema de guardias para adecuarlo a la jornada de 35 horas

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha enviado una carta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, pidiendo una revisión integral del sistema de guardias para adecuarlo a los principios que inspiran la reciente reducción de jornada en el empleo público a 35 horas semanales.

De esta manera, el sindicato ha pedido la apertura inmediata de un proceso de negociación específico que permita actualizar el régimen de guardias conforme a criterios de legalidad, igualdad, conciliación y prevención de riesgos psicosociales.

El sindicato de Inspectores de Trabajo ha denunciado en su carta que el avance del acuerdo alcanzado en el ámbito de la Función Pública para la reducción de la jornada laboral a 35 horas resulta "difícilmente conciliable" con el régimen de guardias que actualmente realizan los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En la práctica, el sistema vigente implica que los Inspectores permanezcan sometidos a un régimen de disponibilidad permanente durante semanas completas, afectando de forma directa y continuada a su descanso efectivo, a su vida personal y familiar y a su derecho a la desconexión, sin que exista una compensación adecuada que refleje la verdadera dimensión de esta carga.

Por tanto, esta situación evidencia una "contradicción objetiva" entre la reducción formal de la jornada y el mantenimiento de un sistema estructural de disponibilidad de 24 horas al día, siete días a la semana.

A ello se añade una desigualdad de trato difícilmente justificable dentro del propio Sistema de Inspección. Así, por ejemplo, en Cataluña, se ha reconocido esta realidad funcional mediante la compensación económica de las guardias realizadas entre semana (485 euro), con incrementos del 20% por festivos y del 34% cuando la semana se prorroga por festivo en lunes, evidenciando que existe margen organizativo y presupuestario para abordar esta cuestión.

El sindicato ha subrayado que la actividad que desarrollan exige un elevado nivel de responsabilidad, respuesta inmediata y disponibilidad ante situaciones que afectan a derechos fundamentales, a la seguridad y salud laboral y al cumplimiento de la normativa sociolaboral.

Precisamente por ello, los inspectores de Trabajo han reivindicado que el régimen de guardias no puede descansar sobre un modelo que compromete la salud laboral, la conciliación y la sostenibilidad profesional de quienes lo prestan y han urgido a su revisión.