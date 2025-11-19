La zona de bajas emisiones en el centro de Jerez (Cádiz) entrará en vigor "después de Reyes"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha informado que la zona de bajas emisiones (ZBE) en el entorno del centro prevé su entrada en vigor "después de Reyes", una medida para mejorar la calidad del aire y recuperar el espacio urbano para el peatón.

Según una nota del Ayuntamiento, Espinar ha señalado que se está trabajando en "dar un tiempo prudencial para ir acostumbrándonos a este mecanismo".

La zona de bajas emisiones se dividirá en dos áreas, la zona uno, que coincide con las calles peatonales y de acceso restringido a residentes, tendrá limitaciones permanentes controladas por cámaras lectoras de matrículas. La zona dos sólo entrará en vigor en caso de altos niveles de contaminación.

Igualmente, ha explicado que, para facilitar la transición, se están desarrollando varias medidas de divulgación de la zona ZBE, como es el caso una web, zbe.jerez, desde donde se podrán consultar las zonas, las condiciones de cada una, el sistema de registro y autorizaciones de vehículos.

También se ha iniciado una campaña de información a la ciudadanía, que incluye un video informativo donde se explica su funcionamiento.

La ZBE irá acompañada de otras acciones complementarias relacionadas para lograr un transporte "más sostenible", impulsar la plataforma única o dar preferencia al peatón.

Esto se ha anunciado durante la celebración de la Mesa del Centro Histórico, donde el primer teniente de alcaldesa y delegado de Centro Histórico, Agustín Muñoz, ha comunicado también la apertura este miércoles 19 de noviembre del proceso participativo del Plan Estratégico Jerez Centro para recoger valoraciones ciudadanas sobre las prioridades y necesidades de intervención en el centro histórico.

Muñoz ha ofrecido detalles de los pasos que se han ido dando en el proceso de elaboración del plan desde el pasado mes de julio, fecha en la alcaldesa, María José García-Pelayo, presentó el documento de Diagnóstico, que analizaba la situación actual del centro histórico.

"Nuestro Plan Estratégico Jerez Centro atraviesa un nuevo hito, el más importante del proceso de planificación, que es su apertura a la participación ciudadana, hecho que nos proporcionará una visión integral, más completa y compartida sobre los retos del presente y del futuro del centro histórico", ha señalado.

Este proceso participativo se lleva a cabo a partir del documento de Diagnóstico preliminar y va a posibilitar su adaptación a la realidad y "al sentir de los ciudadanos", que con sus aportaciones, "orientarán la definición de los objetivos y las líneas estratégicas del plan", que posteriormente se concretarán en proyectos "realistas y evaluables".

Así pues, con este proceso participativo, ha continuado, "queremos abrir las puertas a la colaboración y al diálogo con la ciudadanía al objeto de obtener un documento final lo más consensuado posible y seguir construyendo, entre todos, un centro histórico más habitable y agradable para vivir, visitar y disfrutar".

La Mesa del Centro Histórico ha repasado los proyectos y actuaciones que está llevando a cabo en el casco antiguo de Jerez a través de distintas áreas municipales, todas ellas coordinadas desde la Delegación del Centro Histórico.

Durante la sesión, se ha informado sobre la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos por la que se resuelve provisionalmente la convocatoria para la asignación de senda financiera Feder a planes de actuación integrados de entidades locales (EDIL), en el marco del desarrollo urbano sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027.

A través de esta resolución, Jerez, que se encuentra incluida dentro de la categoría de Grandes Ciudades, ha obtenido la cantidad máxima dentro del reparto realizado por el Gobierno, es decir, 11.958,905 euros --el 85% de la tasa de financiación--, cantidad que el Ayuntamiento completará con otros dos millones, un 15%, y que se destinarán a la mejora de infraestructuras en zonas del Centro Histórico y del espacio entre el Polígono de San Benito hasta Picadueñas.

También se ha referido a la subvención del programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con el que se pretende cofinanciar la continuación de las obras de rehabilitación del Palacio Riquelme. Para ello, el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de junio un nuevo proyecto, que tiene un presupuesto de 2.075.192,33 euros, de los cuales el Ministerio aporta 800.772,30 euros.

Actualmente, se está a la espera de recibir la comunicación de la resolución definitiva del programa, que posibilitará la rehabilitación completa del Palacio Riquelme.

Por su parte, la delegada de Urbanismo ha dado cuenta del estado de obras y actuaciones en marcha, como es el caso de la reordenación de la Plaza del Mercado, con 1,4 millones de euros, que avanza "a buen ritmo" y que se espera que finalice en enero de 2026.

Igualmente, se siguen desarrollando las obras de construcción del nuevo aparcamiento intermodal en los talleres de la Delegación de Fiestas, que están incluidas en los Fondos Europeos sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation). Esta intervención, que tiene un presupuesto de 552.181,60 euros, se encuentra "muy avanzada" y se estima su finalización también a principios de 2026.

ZAMBOMBAS 2025

Por su parte, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha informado sobre el periodo de zambombas, que dará comienzo este viernes, y este año incluye como principal novedad la organización de un concurso en el que se premiará a aquellas que "garanticen el respeto a las formas tradicionales --de zambombas--, a la autenticidad de la celebración y a la adecuada ambientación navideña, y cuiden la estética, la limpieza y el medio ambiente del entorno".

Durante su intervención, Zurita ha recordado el incremento que está experimentando la zambomba en los últimos años, aludiendo, por ello, a "la necesidad de velar por mantener el equilibrio entre la protección de sus valores fundamentales y tradicionales, los intereses de los diferentes sectores económicos y asociativos y el derecho al descanso de los vecinos".

Asimismo, ha recordado que este año se ha tratado de extender esta manifestación cultural para que se beneficie todo el término municipal, en consonancia con los objetivos planteados de cara a la candidatura a la capitalidad Europea de la Cultura 2031.

Por su parte, Jaime Espinar ha informado sobre el servicio de limpieza extraordinaria que estará activo desde el 21 de noviembre hasta el 9 de enero durante las 24 horas al día.

Dentro de este dispositivo, se instalarán islas de contenedores en distintos puntos del centro y se incrementará el número de unidades de urinarios portátiles en la vía pública. Además, el servicio contará con especial refuerzo durante los fines de semana y días festivos, cuando se concentra el mayor número de eventos y afluencia de público.