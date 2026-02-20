Las actuaciones de Miss Caffeina, Agoney y Alba Reche encabezan el cartel del Pride de Torremolinos (Málaga), que se celebrará del 26 de mayo al 6 de junio bajo el lema 'Donde se siembra cultura, florece la libertad'. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

Las actuaciones de Miss Caffeina, Agoney y Alba Reche encabezan el cartel del Pride de Torremolinos (Málaga), que se celebrará del 26 de mayo al 6 de junio bajo el lema 'Donde se siembra cultura, florece la libertad' con un cartel anunciador obra del ilustrador, Asis Percales. La temática central de esta edición es la cultura en el colectivo LGTBI y el centenario de la Generación del 27.

El Pride de Torremolinos se ha presentado este viernes en una rueda de prensa en la que han detallado que su celebración supone un impacto económico de más de 95 millones de euros y en la pasada edición contó con la participación de unas 100.000 personas. Este año tomarán parte 21 carrozas y alrededor de 14 asociaciones, a las que se suman en la manifestación algunas otras llegadas expresamente desde otros puntos de Andalucía.

Los encargados de dar más detalles del Pride han sido el periodista y director de la revista SIX, Iván Gelibter, y la artista Xenon Spain, quienes durante el acto de presentación del Pride han ido conversando con algunos de sus protagonistas y desvelando información sobre el mismo. El acto ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, el concejal de Igualdad, Francisco García, y representantes de asociaciones y colectivos participantes en el Orgullo.

El concejal de Igualdad ha destacado el lema 'Donde se siembra cultura, florece la libertad' "porque no solamente es reivindicar que la cultura es un medio de expresión, de libertad para las personas de la comunidad LGTBIQ+, sino porque también es el centenario de la revista 'Litoral', de la Generación del 27, y queríamos hacer un homenaje a todas las personas de la cultura que forman parte de la comunidad, no sólo las actuales sino las que han hecho historia".

Esta edición contará con la actuación de destacados artistas y grupos como Miss Caffeina, Agoney, Alba Reche, Rosalinda Galán, Las Jessis, Danny Beard, Aiko, La Prohibida, Ángelo Néstore, Jota Carajota, Kelly Roller, Alma DeSoul, Lara Sajem, el Coro LGTBI, el Coro Rainbow, Hoffman, Catrina, Talavera y La Arcaica, entre otros.

Por primera vez, además de conocidas drag queens, se podrá disfrutar de la actuación de dos drag kings, Marcus Massalami y Ken Panada. La pregonera será Satín Greco, ganadora de Drag Race España, y las galas estarán presentadas por Iván Gelibter, Estupenda Márquez, Xenon Spain, Pink Chadora, y Kelly Roller.

"Tenemos un cartel de artistas fantástico porque la fiesta no está reñida con la reivindicación, y también es cultura. Este año con más presencia femenina, más presencia queer, para seguir luchando porque las libertades, gracias a las asociaciones que participan también, se sigan cultivando y respetando", ha declarado el concejal.

Toda la información sobre el Pride se puede consultar en detalle en las páginas web www.torremolinosplus.com y www.pridetorremolinos.es

En cuanto al cartel del Pride, obra del ilustrador, Asis Percales, su concepción parte de la temática de la celebración de este año. De ahí que Percales haya reflejado en su obra a grandes nombres como Federico García Lorca, Luis Cernuda, Vicente Alexaindre o Maruja Mayo, así como a otros del ámbito cultural como Gloria Fuertes y Pia Beck, pianista de jazz de reconocido prestigio y que encontró en Torremolinos el lugar ideal para promover su club, Blue Note, en el Pasaje Begoña.

Se muestra a los personajes en un ambiente festivo por las calles de la localidad, que está representada con algunos edificios característicos de la arquitectura de Torremolinos, mostrándose el conjunto bajo un arcoíris que representa la bandera del colectivo.

"Para mí, hacer este cartel del orgullo para Torremolinos ha sido muy emocionante y un placer. Es una reivindicación clara de la importancia de la cultura como motor de cambio social y lucha por los derechos y libertades, que son muy difíciles de conseguir, pero fáciles de perder. Además de la importancia de hablar de lo imprescindible que es tener referentes dentro del colectivo y ver cómo esa lucha viene de lejos", ha declarado el autor de la obra.