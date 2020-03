Adelante Andalucía pide a la Junta que "extreme la supervisión con los servicios sanitarios que tiene privatizados"

MÁLAGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Adelante Andalucía por Málaga, Guzmán Ahumada, ha pedido al Gobierno andaluz que "extreme la supervisión con los servicios sanitarios que tiene privatizados" y ha considerado que "en la crisis sanitaria del coronavirus la sanidad pública está ganando por goleada a la privada, que pierde por incomparecencia".

El parlamentario malagueño ha mostrado este miércoles en rueda de prensa su "reconocimiento al personal sanitario", al tiempo que ha indicado que un ejemplo de los servicios privatizados es el de ambulancias, en el que "los conductores tienen que hacerse cargo de sus propios equipos, llevándose a casa su ropa para lavarla al no existir vestuarios a su disposición, es una situación que venimos denunciando desde hace tiempo y que ahora cobra vigencia. Con un control directo sobre todos los servicios sanitarios, no tendríamos estos riesgos".

En referencia a las repercusiones económicas que puedan derivarse de la emergencia por el coronavirus, el diputado de Adelante ha señalado que "se está evidenciando la dependencia que tenemos en Málaga con respecto al turismo, en situaciones de crisis e incertidumbres como la actual aflora esta debilidad".

Por otro lado, Adelante ha constatado el aumento de las listas de espera en un seis por ciento en toda Andalucía, especialmente en las provincias de Málaga y Sevilla, "una prueba de lo que venimos apuntando de que la receta para la mejora de la Sanidad no puede pasar por el aumento de las externalizaciones, tal y como está haciendo el gobierno de PP y Cs con el apoyo de Vox", ha lamentado Ahumada.

"Con esos planes solo se está beneficiando a clínicas privadas, el problema de la Sanidad es estructural, hacen falta medios y una inversión decidida en recursos, un Plan Estructural de mejora de la sanidad pública para alcanzar el suelo de inversión del siete por ciento del PIB, para ello es necesario invertir 1.000 millones de euros", ha explicado.

"PELOTAZO URBANÍSTICO"

De igual forma, Adelante Andalucía ha rechazado el decreto sobre el fomento de la actividad económica presentado el pasado lunes por el Consejo de Gobierno, tanto en la forma como en el fondo.

Ahumada ha censurado que "salga sin acuerdo social, ya que no se ha contado con los sindicatos ni la economía social, se ha consensuado solo con las multinacionales y los grandes lobbies económicos de Andalucía. Además, no va a tener trámite parlamentario, no se pueden modificar por decreto 21 leyes y seis decretos leyes".

En cuanto a las medidas contenidas, el portavoz en materia Económica de Adelante tiene claro que "es falso que el gobierno de la Junta quiera aliviar cargas burocráticas, esta norma es una prueba palpable de que PP y Cs quieren devolvernos a la época del pelotazo urbanístico, no están eliminando trabas, están imponiendo la ley de la selva".

Ahumada se centra en dos medidas "especialmente negativas", la liberalización de los horarios comerciales que considera "una forma de destruir empleo y cavar la tumba al pequeño comercio para darle toda la ventaja a las grandes superficies que no representan ni el 25 por ciento del empleo del sector".

La otra medida perniciosa es "la vuelta a la época del pelotazo urbanístico, sufrimos un gobierno amnésico que nos quiere hacer volver a engordar la burbuja inmobiliaria, esquilmar nuestros recursos, acabar con el medioambiente y el litoral, volver al pan para hoy y hambre para mañana, es algo que no podemos consentir".

"El futuro de la construcción es apostar por la eficiencia energética y la garantía de vivienda pasa, en primer lugar, por poner a disposición de la ciudadanía las numerosas viviendas vacías existentes", ha argumentado.