Aehcos apuesta por economía circular y se suma a plataforma hotelera de compraventa de muebles y enseres

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha firmado un acuerdo con la empresa ECO-ONE que permitirá a los hoteles de la Costa del Sol acceder a la primera plataforma online de compraventa de muebles y enseres entre hoteles.

Este proyecto de economía circular impulsará la sostenibilidad y rentabilidad de las empresas del sector en la provincia, según ha indicado Aehcos en un comunicado.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha señalado que "desde Aehcos, con esta iniciativa, que fomenta la compraventa de mobiliario y equipamiento hotelero de segunda mano pero en excelentes condiciones de uso, queremos impulsar la economía circular y la reducción de residuos".

"Buscamos no solo contribuir a la sostenibilidad medioambiental y al cuidado de nuestro planeta, sino también aumentar la rentabilidad de las empresas del sector, ya que los hoteles podrán, por una parte, vender sus excedentes de mobiliario, y por otra, adquirir piezas únicas a precios reducidos. Muchas veces los hoteles se encuentran con exceso de mobiliario después de una reforma o porque deciden no abrir su establecimiento durante una temporada y renovar mobiliario", ha agregado.

Ante esto, ha incidido el presidente de Aehcos, "en esta plataforma pueden encontrar una vía para dar una segunda vida a todo aquello que ya no necesitan".

Por su parte, desde ECO-ONE han insistido en "la necesidad de impulsar la sostenibilidad en el sector hotelero de una manera real y rentable".

Lorenzo Quilez, CEO de ECO-ONE, ha detallado que "nuestro objetivo es ayudar a los hoteles y cadenas hoteleras en la aplicación de soluciones de sostenibilidad aplicadas a la realidad, fisonomía y perfil de cada hotel. Actuamos como un departamento externo a coste cero para las empresas que ofrece soluciones integrales de sostenibilidad implicando a todas las áreas del establecimiento".

"Nuestra experiencia en estas tareas de asesoramiento nos han permitido comprobar que los excedentes de mobiliario es un apartado muchas veces no adecuadamente gestionado y que puede terminar en un punto limpio a pesar de estar en perfectas condiciones. Los muebles y demás equipamiento que un establecimiento ya no necesita, ocupa espacio y no son rentabilizados, a pesar de que en la mayor parte de los casos pueden tener una segunda vida. Esta plataforma de compraventa es una vía magnífica para gestionar estos excedentes de una manera rápida, cómoda y eficaz", ha precisado.

Por su parte, Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de Aehcos, ha indicado que "es precisamente en este momento, en la temporada baja del otoño-invierno, en el que el sector tiene menos actividad, y existen muchos establecimientos con una previsión de cerrar por temporada o reforma, y cuando los establecimientos evalúan su equipamiento, su mobiliario o su menaje para proceder a una renovación para mejorar su producto".

"Estimamos que este proyecto puede mover en la provincia cada año más de dos millones de euros de intercambio entre los establecimientos de alojamiento turístico. Contribuir a aumentar los proyectos de economía circular es una de las prioridades de nuestra asociación, así como poner a disposición de nuestros asociados proyectos que les sean de utilidad", ha concluido.