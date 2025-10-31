Aena licita las primeras asistencias técnicas para los trabajos de ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol

Archivo - Imágenes de turistas a su llegada al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aena ha licitado las primeras asistencias técnicas para los trabajos de ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol por más de 52 millones de euros. Así, El Consejo de Administración de la entidad ha dado luz verde a la licitación de las asistencias técnicas de Project Management, encargada de la supervisión de los proyectos que se redactarán.

Además, esta asistencia será la encargada de la dirección de obra, control y vigilancia de las primeras actuaciones asociadas a la remodelación, han informado desde Aena en una nota, en la que han señalado que se trata de "un paso más en la transformación de la infraestructura malagueña, la más ambiciosa desde la inauguración de la T3, en 2010 y que supondrá una inversión aproximada de 1.500 millones de euros".

Con esta nueva licitación, por 52.159.138 euros, Aena ha destinado a los primeros pasos de la remodelación y ampliación de la infraestructura malagueña cerca de 90 millones de euros, si se suman los 36 millones y medio del importe de licitación de la asistencia técnica de redacción del proyecto, actualmente en la fase final de la presentación de ofertas, previa a la adjudicación.

El inicio de la reforma y ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se ha incluido en la propuesta del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el plan de inversiones que Aena realizará en la red de aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031.

De acuerdo con la propia esencia del DORA, han explicado, las actuaciones obedecerán a dos objetivos básicos, como es dotar al aeropuerto de capacidad para atender el crecimiento futuro de su actividad y hacerlo con el foco puesto en la calidad, optimizando la experiencia de pasajeros y compañías aéreas.

Las tareas de la asistencia técnica contribuirán a la salvaguarda de la hoja de ruta para el diseño y posterior desarrollo de las actuaciones previstas, por lo que se trata "de un paso fundamental". Más aún, han apuntado, "si se tiene en cuenta que el aeropuerto seguirá operativo mientras se realicen los trabajos".

Por esto, "la correcta definición de los mismos no sólo será indispensable para garantizar una ejecución diligente, sino también para planificar su coordinación y minimizar la afectación al día a día de las instalaciones", han manifestado.

Entre las actuaciones que se acometerán para adecuar la capacidad del área terminal y agilizar los procesos aeroportuarios, destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de fronteras centralizado; y un control de seguridad centralizado que contará con cintas automatizadas y máquinas de inspección de equipaje de mano de última generación.

También el incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves --permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela-- y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes handling.

Es reseñable, asimismo, el incremento del 41% previsto en la superficie para servicios al pasajero, mejorando los espacios destinados a la actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP.

En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje, que conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves, lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones. Respecto a los exteriores, se mejorarán la urbanización y los accesos, además de la capacidad de los aparcamientos y sus usos.

Todas las actuaciones planificadas "se realizarán salvaguardando el entorno, con los más exigentes y exhaustivos criterios medioambientales a nuestro alcance", según explicó el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, en la presentación del proyecto a las autoridades locales el pasado mes de junio.

En este sentido, recordó que el gestor aeroportuario "siempre ha promovido aeropuertos con las infraestructuras más modernas, que garanticen una adecuada conectividad, una calidad excelente y los más elevados niveles de seguridad y sostenibilidad medioambiental".

Este contrato lleva asociado un servicio que garantice el diseño de proyectos sostenibles y la ejecución de las obras de acuerdo a los criterios técnicos de selección previstos en el RD (UE) 2021/2139 y los criterios taxonómicos para la obtención de la certificación BREEAM.