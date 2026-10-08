Aguilar (PSOE) pide a Moreno que "se deje de estudios y cumpla sus promesas de ampliación del metro de Málaga"

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MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha afeado este jueves al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que "después de ocho años de gobierno del PP en Andalucía, la Junta siga estudiando hacia dónde va a ampliar el metro de Málaga, en lugar de cumplir los compromisos adquiridos con los malagueños y malagueñas hace ocho años".

Así lo ha señalado Aguilar en una nota tras preguntar este pasado miércoles en la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz al consejero Mario Muñoz-Atanet por el estado de los proyectos de ampliación del metro de Málaga.

En su respuesta, afirman los socialistas, "el consejero no ha aclarado si el Gobierno andaluz va a llevar finalmente el metro al Parque Tecnológico de Andalucía ni si va a ejecutar la prolongación hacia El Palo y Rincón de la Victoria".

En este sentido, el parlamentario socialista ha criticado que el Gobierno andaluz "siga sin definir" las futuras ampliaciones del metro y "se limite a hablar de estudios y alternativas de trazado".

"El consejero ha reconocido que todavía se están evaluando distintas propuestas para decidir qué ampliación se acometerá de forma prioritaria, sin comprometerse con la ejecución de las conexiones reclamadas", ha afirmado Aguilar.

Asimismo, ha recordado que en "2018 Juanma Moreno se comprometió a que el metro llegaría al Parque Tecnológico en tres años y a recuperar el proyecto de ampliación hacia la zona este de Málaga". Sin embargo, critica el secretario general del PSOE de Málaga, "ocho años después, ninguno de esos compromisos se ha materializado y la Junta continúa sin concretar cuándo se harán realidad", ha afirmado.

"Esta situación evidencia que el Gobierno de Moreno sigue sin dar una respuesta a las necesidades de movilidad de Málaga y su área metropolitana", ha declarado.

En este sentido, Aguilar ha insistido en la importancia de que el metro llegue al PTA, "uno de los principales centros de actividad económica y empleo de la provincia", y de que se amplíe hacia la zona este de la capital, con continuidad hasta Rincón de la Victoria.

Por su parte, el socialista ha exigido a Moreno que "deje de seguir estudiando qué promesas electorales sobre el metro va a cumplir y cumpla de una vez las que hizo a los malagueños en 2018". "Después de ocho años, Málaga no necesita de Juanma Moreno más estudios, lo que necesita es que sus promesas se cumplan", ha concluido.