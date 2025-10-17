Aguilar (PSOE): "Sanz no ha venido a salvar a las mujeres andaluzas, ha venido a salvar a Moreno"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la diputada en el Congreso y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Pérez, en un encuentro con la presidenta de Marbella Feminista, Carmen Varo. - PSOE

MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha criticado este viernes que "han pasado veinte días desde el inicio de la crisis del cribado de cáncer de mama y seguimos sin saber cuántas mujeres están afectadas en la provincia".

Aguilar ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, que "den la cara, sean transparentes y ofrezcan toda la información sobre las afectadas y las medidas que se adoptarán" para solventar una situación que califica de "gravísima negligencia sanitaria".

"Las mujeres se están jugando la vida, no por un error médico, sino por una negligencia masiva derivada de siete años de políticas privatizadoras de Moreno Bonilla", ha afirmado. En este sentido, Aguilar ha subrayado que "Antonio Sanz no ha venido a resolver la crisis sanitaria, sino el problema político de Moreno".

Ha incidido en que "esto no puede seguir así", ha reiterado el apoyo del PSOE malagueño a las asociaciones de mujeres y ha exigido al Gobierno andaluz que "adopte medidas urgentes para garantizar la atención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama". "Moreno tiene que reaccionar, las mujeres de Málaga y de Andalucía se están jugando la vida", ha concluido.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, ha señalado que "el problema no se soluciona destituyendo a una consejera", ya que se trata de "un fallo estructural de gestión".

"De todas las mujeres con las que hemos hablado hoy, todas tienen algo que contar sobre fallos en el cribado. Es un caso sangrante que atenta contra la salud y la vida de las mujeres", ha criticado.

Pérez ha recordado que "el cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres" y ha reprochado a Moreno "haber incumplido su promesa de ampliar el programa de cribado a partir de los 40 años". "Ni siquiera se está llamando a las mujeres de más de 50. Es una situación de extrema gravedad", ha añadido.

Desde el grupo municipal socialista, han anunciado que se pedirá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Marbella "una auditoría de datos para conocer cuántas mujeres del municipio y de San Pedro están afectadas, así como la creación de una oficina de atención e información para acompañar a las afectadas".

Por último, la presidenta de la asociación Marbella Feminista, Carmen Varo, ha recordado que su colectivo "lleva más de tres años denunciando los retrasos en el cribado" y que "las listas de espera en el Hospital Costa del Sol superan los cuatro años". "Ni siquiera con la ampliación del hospital y la nueva maquinaria se han reducido los retrasos. Las mujeres seguimos esperando una sentencia de muerte", ha concluido.