El alcalde de Málaga cree que en su estrategia el PP "ha descuidado" el centro derecha

Actualizado 29/04/2019 14:42:08 CET

MÁLAGA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha dicho tener la impresión por los resultados de los 'populares' en las elecciones generales del pasado domingo, que su partido ha podido "descuidar" el espacio del centro derecha en su estrategia de competir para no perder votos en ese espacio electoral.

"Ha hecho un cierto sacrificio, que es tratar de contener con esos mensajes lo que podía ser el crecimiento de una fuerza que, en teoría, podría ser más extrema", ha añadido De la Torre en referencia a la irrupción de Vox, concretando que "en los países europeos nos interesa a todos que los extremismos, de derecha e izquierda, no sean muy fuertes, sean moderados en su presencia".

Así ha respondido De la Torre tras ser cuestionado por los resultados electorales y si el PP ha podido descuidar el centro derecha, añadiendo, además, que, a su juicio, los 'populares', "han hecho mensajes también de centro pero quizá ha hecho menos que los que ha hecho en relación con cuidar el flanco de la derecha", reconociendo que "es muy difícil poder competir en los dos espacios". No obstante, De la Torre ha considerado que uno de los principales problemas de los resultados del PP ha sido la fragmentación del voto.

Cuestionado sobre lo que tiene que hacer ahora Pablo Casado, presidente del PP, ha asegurado que no entra en esos temas y, por otro lado, ha dejado claro que no está preocupado con los resultados: "Nunca he estado preocupado", ha zanjado De la Torre, añadiendo que "esperábamos un resultado que no podía ser brillante", aludiendo a las encuestas.

"Con ese escenario de división no era fácil", ha subrayado, afirmando que "la clave es hacer las cosas lo mejor posible para practicar la democracia". Se ha referido a la "confianza en las instituciones y gobernar bien como mensajes claves y siempre con transparencia, con sentido de servir al bien común, al interés general y eso es lo que este Ayuntamiento ha hecho estos años, por eso estamos muy tranquilos cuando llegan las municipales".

ELECCIONES MUNICIPALES

Para De la Torre, la "hoja de servicios del PP" en la capital malagueña "ha estado presidida por el interés general de Málaga y el bien común", ha defendido.

Así, ha incidido en que las elecciones municipales "son distintas", ya que es un "tema de gestión" y donde el PP, ha afirmado, "podemos dar un mensaje muy transversal que llegue a todo el espacio del centro derecha e, inclusive, a votantes de partidos que se le pueden llamar de centro izquierda o izquierda", asegurando que, por su experiencia, eso ha ocurrido.

"Partimos de una base formidable de trabajo y de acción, que es la imagen y realidad de Málaga", ha hecho hincapié De la Torre, para quien "no hay mayor realidad de la ciudad que el cambio que ha tenido en estos años".

Asimismo, ha dicho que en las elecciones municipales apelarán al "voto útil, del centro derecha y de votantes de cualquier espectro" como "un argumento muy claro de labor desarrollada y la voluntad y vocación de seguir desarrollándola".

En rueda de prensa para presentar las iniciativas al pleno y tras ser cuestionado, De la Torre ha explicado que ha mandado un mensaje a los portavoces municipales de PSOE y Ciudadanos, Daniel Pérez y Juan Cassá, respectivamente, dando la enhorabuena por unos resultados que son positivos para sus respectivos partidos.

En este punto, ha insistido en rechazar extrapolar los resultados de los comicios nacionales con los municipales, que tendrán lugar el 26 de mayo, porque "no tiene sentido; no tiene nada que ver unas elecciones generales y unas locales".

En las municipales, ha recordado, "los vecinos votan en relación con las listas que se plantean, las personas que son candidatos, lo que se haya hecho o se plantea hacer", dejando claro que "sobre ello nosotros estamos muy satisfechos y orgullosos de lo que hemos hecho y de lo que vamos a proponer como programa".

"Es un tema sobre el cual nos movemos dentro de los condicionantes actuales con mucha ilusión y mucha esperanza de tener un resultado que nos permita tener la mayoría suficiente para seguir dando respuesta positiva a las aspiraciones de Málaga", ha agregado. En suma, ha defendido, "para seguir gobernando Málaga e impulsar los temas que hemos hecho durante este tiempo y que queremos hacer en los próximos años todavía con más ambición e ilusión".

Cuestionado por la pérdida de votos en la capital malagueña por parte del PP y si hay preocupación, ha insistido en que también en 2015 "hubo pérdida de votos importante y en las municipales los resultados fueron distintos". Por tanto, el regidor 'popular' ha reiterado que "querer extrapolar --los datos-- es equivocarse".

Eso sí, ha dejado claro que todo ello no significa que "nosotros no tengamos que hacer un esfuerzo", que "lo haremos más aún pero con toda la ilusión y confianza en que la labor realizada en estos cuatro años y los proyectos y programa que tenemos nos permitan transmitir al electorado la ilusión de que pueden confiar en nosotros para que la ciudad siga avanzando". "Nunca Málaga se ha transformado como hasta ahora, por eso queremos seguir cambiando y transformando Málaga", ha concluido.