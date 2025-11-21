El alcalde de Málaga dice que la tasa de basura se ha hecho con "máxima sensibilidad" y "lo más moderado posible"

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido este viernes a la tasa de basura y ha dejado claro que "lo que pueden estar seguros los malagueños es que hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, con la máxima sensibilidad, en el tiempo necesario de que se tramite con los informes que lo hacen seguro, para que no haya dudas sobre la validez de la oferta que planteamos de ordenanza" y "lo más moderado posible en relación con poner solamente lo que es el costo en sí".

Así lo ha señalado De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas después de que el Ayuntamiento de Málaga haya informado de que se ha pospuesto a 2026 las prestaciones patrimoniales que regularán los servicios públicos de la sociedad municipal Limasam en aplicación de la legislación nacional adaptada a la directiva europea.

En concreto, el Ayuntamiento ha publicado este viernes en el Portal de Participación Ciudadana el anteproyecto de las ordenanzas que regularán, de acuerdo con los criterios fijados por la Ley nacional que transpone la Directiva europea, las prestaciones patrimoniales por los servicios de la sociedad municipal Limasam.

Las ordenanzas permanecerán expuestas diez días hábiles en el Portal de Participación Ciudadana hasta las 12.00 horas del próximo 5 de diciembre, y a partir de ese momento se iniciaría el procedimiento de aprobación por el pleno para su entrada en vigor una vez se aprueben de forma definitiva y se publiquen en el BOP, que se prevé que sea a mediados de 2026.

Tras ser cuestionado De la Torre por los periodistas sobre la tasa de basuras y cuándo su aplicación, ha recordado que la cuota media anual por vivienda es de 129,29 euros (sin IVA). Además, ha añadido que "en términos de tramitación le queda bastantes meses, porque el tema es complejo".

Al respecto, ha señalado que "hemos tardado, primero porque no nos importaba que los malagueños no tuvieran que pagar pronto, tardaran en tener que pagarlo, pero también tenemos una obligación que nos plantea el propio Gobierno de hacerlo".

Asimismo, ha añadido que, "por otra parte, el criterio de ir a un vertido lo más reducido posible, cero o 10% de lo que había antes, nos debe obligar a todos a seleccionar en cuanto a separar residuos, planteado en términos de que la economía circular pueda funcionar con los residuos".

De la Torre ha incidido en relación con tramitación que será "en el segundo semestre del año 2026" cuando se aplicará en relación con lo doméstico, mientras que la parte comercial --comercios y restaurantes-- "tiene una tramitación más compleja", por lo que para actividades económicas se comenzarán a aplicar en 2027.

Ha recordado que ahora lo que hay es una información pública "para que haya alegaciones para lo que se quiera perfeccionar dentro de la complejidad".

"Hemos tratado de ir moderado, cumpliendo lo que publica la ley, que es que se reconozca el costo que tiene; y la realidad es que tiene un costo dentro de lo que es recogida y lo que es tratamiento y eso es lo que está cuantificado de acuerdo con el tamaño de la vivienda, metros cuadrados, según el valor del catastral, y luego según el número de personas que estén", ha concluido.