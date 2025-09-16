El alcalde de Málaga espera que PSOE sepa reflexionar sobre esta "etapa extraña no conveniente a la salud democrática"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, participa en el encuentro 'La Transición y la España de Hoy', de 'El Español'. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Aboga por que Constitución siga siendo "muy válida y respetada" y apela al espíritu de concordia de la Transición

MÁLAGA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, espera que el PSOE "sepa en su momento, y no tarde mucho, reflexionar sobre que esta etapa es una etapa extraña, por decirlo de una manera suave", por la "polarización", y "no conveniente a la salud democrática del país" en cuanto a que ha asegurado que los partidos "siempre tienen que poner el interés nacional, el interés de la Constitución por encima de cualquier otra situación".

Así lo ha dicho en el transcurso de un diálogo en Málaga en torno a 'La Transición y la España de Hoy', con el presidente y director de 'El Español', Pedro J. Ramírez, en el que ambos interlocutores han abordado cuestiones como la definición de las autonomías; el golpe de estado del 23F; el terrorismo; la centralidad y el equilibrio territorial; la evolución de partidos como UCD, la Constitución y la situación actual de las fuerzas políticas y han compartido vivencias de los años de la Transición.

De la Torre ha señalado que los políticos, tanto entonces en la Transición como ahora, "tienen un deseo de trabajar lo mejor por España", pero ha apuntado que "quizás la imagen de los que están ahora queda afectada negativamente por ese ambiente de polarización que se habla, creado y provocado en gran medida por la estrategia para el poder del Gobierno español, del presidente del Gobierno actual que alimenta esa polarización y eso repercute negativamente".

Para el alcalde, en los últimos años en España ha habido "presidentes que han luchado y buscado que la igualdad sea una realidad y otro que no le ha importado, que sacrifica esos conceptos sagrados y esos valores constitucionales al objetivo de la negociación que le permite estar gobernando y en el poder". Ha criticado que parte de una base "negativa que está erosionando la Constitución, acostumbrando a la gente a que esos valores constitucionales sean agua de borrajas".

Por eso, ha apelado a volver al espíritu de concordia de la Transición y alejarse de esa "polarización" actual, generada, entre otros aspectos, como ha incidido, porque en el Gobierno "se ha creado una mayoría con componentes rarísimos", con base en "crear muros de separación, los buenos y los malos, repartiendo títulos con una facilidad". Ese discurso actual es, en su opinión, lo que está "creando discordia".

"Yo creo que es bueno que las dos grandes fuerzas piensen cómo tratar, pase lo que pase en las próximas elecciones, que los puentes no estén rotos", ha dicho, para terminar con "ese muro que ha querido construirse para permanecer en un lado concreto, con unos acompañantes que no creen en el proyecto de país, no creen en el proyecto de nación".

El alcalde ha asegurado que "siempre es bueno ir hacia lo que es una capacidad de moderar el país y tener capacidad de buscar soluciones que tengan vocación de duración, sin polarizar, evitando la polarización, dentro de una alternancia democrática, evidente", pero ha apuntado que "en esa alternancia cabe mantener la capacidad de diálogo".

Para De la Torre, "el PP de hoy es lo que era para mi el UCD antes", al tiempo que ha destacado que simboliza los cambios "buscando una cohesión social, buscando una sociedad que piense en todos, pero buscando algo que efectivamente sea económicamente también lo más productivo".

Así, ha apostado por que la Constitución española "siga siendo muy válida, sea respetada, sea la garantía y la base de una España democrática, no para unos años, sino para muchas décadas y para siglos" y ha considerado que los problemas de Cataluña "no se pueden resolver como se han querido resolver", criticando los indultos en el procés y apelando a "no debilitar la Constitución". "Eso es esencial porque es la clave de que existan autonomías y la clave de nuestra democracia".

Por su parte, Pedro J Ramírez ha señalado que "las dos primeras décadas de la Transición fueron como una gran yincana, como una carrera de obstáculos que la sociedad española consiguió ir superando uno tras otro y todo eso es lo que generaba una sensación de un proyecto compartido en lo esencial", por lo que también ha abogado por recuperar ese espíritu de concordia.

Al respecto, ha apelado a que haya un cambio en el PSOE porque ha considerado que "a nada que ese cambio sea medio razonable, pues inmediatamente el actual PP va a preferir, por lo menos por lo que yo sé, pactos de Estado con una izquierda moderada que acuerdos polarizadores con una derecha extrema".