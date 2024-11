El alcalde de Málaga lamenta sobre reunión que "no se avanza a la velocidad debida" y critica que no hay próxima fecha

Alcalde: "Da la impresión como que en Madrid no conocen a fondo los problemas de movilidad tan grandes" de Málaga y su área metropolitana

MÁLAGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha advertido de que las noticias que ha recibido de la reunión sobre movilidad que ha presidido este jueves el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia, "no me parecen muy positivas, vamos a decirlo de una forma suave, porque de entrada no hay nueva fecha de reunión".

"Cuando una reunión se termina y no fija nueva fecha, es que parece que no hay voluntad de seguir trabajando y avanzando", ha advertido el regidor.

Ha insistido, por tanto, en que "el no tener fechas, no me gusta, sinceramente. Es algo, se ha avanzado algo, pero no a la velocidad debida". Además, "da la impresión como que de Madrid no conocen a fondo los problemas de movilidad tan grandes que tiene Málaga y su área metropolitana", ha abundado.

Por otro lado, en relación con las iniciativas traídas, se ha referido, entre otros, al tren de la costa, "al estudio de viabilidad que licitarían dentro de este año, al final del año, por lo que veo prácticamente, y con 18 meses de plazo, nos metemos en final de 2026 para que esté terminado, principio del 2027, con todo lo que queda detrás, estudio informativo, etcétera".

De hecho, en relación con el estudio de viabilidad del tren, ha recordado que "mandamos desde Málaga a principios de año" un estudio "que era interesantísimo para seguir avanzando". "Se ha perdido muchos meses, lo veo así", ha advertido.

"Pocas ganas de ir con cierta velocidad en las cosas", ha criticado. Por otro lado, también ha aludido a la vía perimetral o mejoras en la propia MA-20, "que se pueden hacer sobre el proyecto que se está realizando, el estudio que se está realizando desde el Ministerio... parece que no ha habido mucha receptividad en los mismos".

Por ejemplo, ha continuado, "el acceso noroeste que está ligado al nuevo hospital que la Junta va a realizar en las zona del Civil y del Materno, tampoco ha habido noticias, ninguna". "Piden de nuevo los documentos que se han enviado hace ya tiempo", ha concluido.