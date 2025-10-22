Alcaldes de izquierdas reclaman a la Diputación de Málaga "un reparto de recursos justo con los pequeños pueblos"

El alcalde de Mollina, Eugenio Sevillano (PSOE), y el alcalde de Teba, Cristóbal Corral (IU), durante su intervención en la Tribuna de Alcaldes del pleno de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de los municipios malagueños de Mollina y de Teba, Eugenio Sevillano (PSOE) y Cristóbal Corral (IU), respectivamente, han intervenido este miércoles en la Tribuna de Alcaldes del pleno de la Diputación de Málaga donde han reclamado un reparto justo de los recursos provinciales y un mayor compromiso con los municipios pequeños del interior.

Así, Sevillano, en su intervención, ha planteado tres medidas concretas para avanzar "hacia una distribución más equitativa y transparente de los fondos provinciales" por parte de la institución provincial.

Así, ha propuesto aumentar el presupuesto del Plan de Asistencia y Cooperación (PAEM) de 2026 hasta los 41 millones de euros, con el objetivo de recuperar el nivel de inversión que tuvo en 2011; ha reclamado PAEM se garantice que al menos el 70% de los fondos se destinen a los municipios menores de 20.000 habitantes; y ha defendido la necesidad de establecer "criterios objetivos y transparentes en la concesión de subvenciones directas, evitando desigualdades de carácter partidista o territorial".

Durante su intervención, ha subrayado que los pueblos del interior "no siempre aparecen en los titulares, pero son el corazón que late en esta provincia". Ha advertido de que el reparto actual de ayudas y subvenciones "no está siendo justo" con los municipios pequeños y ha recordado que, según la Ley de Bases de Régimen Local, la Diputación tiene como misión principal "apoyar a los municipios con menos recursos".

El regidor de Mollina ha asegurado que, mientras el presupuesto de la Diputación ha crecido en casi 200 millones de euros en los últimos años, el Plan de Asistencia y Cooperación sigue sin alcanzar las cifras de 2011,

También ha criticado el que ha considerado reparto desigual de los PAEM, y ha advertido de que la Oficina de Atención a los Alcaldes concentra buena parte de las subvenciones directas y que, en los últimos tres años, "más del 75% de las subvenciones y el 90% de los importes han ido a municipios gobernados por el mismo partido que gestiona esta institución".

Sevillano ha insistido en que su intervención no responde a una cuestión partidista, sino a un principio de justicia territorial. "No se trata de colores políticos. Los alcaldes y alcaldesas no somos de siglas cuando defendemos a nuestros vecinos. Se trata de equidad, de garantizar que cada municipio y, sobre todo, los menos poblados, reciban un trato justo", ha afirmado.

Por su parte, Cristóbal Corral, alcalde de Teba, se ha expresado en términos similares a los de su homólogo en Mollina, y ha reclamado que el gobierno de la Diputación "deje de privilegiar a las grandes ciudades, a lo urbano frente a lo rural", en concreto y especialmente en alusión al último PAEM.

"Dinero para los grandes ciudades mayores de 20.000 habitantes, sí, pero no a costa de quitárselo a los pequeños. Esa diferencia no es menor", ha asegurado Corral durante su intervención.

Ha insistido en que con su intervención no pretende que se olvide a los grandes municipios malagueños, pero sí ha acusado a la Diputación provincial de "romper la proporcionalidad, y a renglón seguido ha defendido que en estas situaciones "es legítimo levantar la voz y decir que así no se construye una provincia justa y equilibrada".

"La Diputación nació para compensar desigualdades territoriales, para estar donde no llega el Estado y las otras entidades supramunicipales, para ayudar a los pueblos que no pueden sostener por sí solos la carga de sus competencias", ha expuesto el alcalde de Teba.

"Los PAEM" han sido una maravillosa idea, presidente, pero ha sido hasta la fecha una herramienta eficaz que empieza a desequilibrarse y no podemos mantenerla. No podemos permitirlo porque estamos rompiendo su espíritu original", ha dicho dirigiéndose a Francisco Salado durante su exposición.

"No puede ser que en una provincia donde más de la mitad de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes, se dediquen con esa proporción la prioridad de 17 millones de euros a los grandes pueblos y ciudades", ha dicho.

Corral también ha considerado que existe "un problema estructural de fondo del conjunto de administraciones", en referencia a Unión Europea, Gobierno Central y Junta de Andalucía: "Todos ellos están diseñando políticas de una lógica exclusivamente urbana, olvidando que los territorios también se sostienen con el mantenimiento de los pueblos, por sus economías locales, por su tejido comunitario y por su cultura viva", ha expresado.

"En definitiva lo que estamos viviendo en nuestra provincia no es solo un problema de cifras ni de porcentajes de reparto. Es un problema estructural de cómo se distribuyen los recursos, de cómo se ejerce el poder económico y político en el territorio, de infrafinanciación", ha señalado el regidor, a la vez que ha reivindicado "un cambio de rumbo" en el que en el porcentaje de reparto "no se excluya ninguno de los 103 municipios" malagueños, pero "que se priorice a los de menor población, no a la inversa como se ha realizado en el último plan".