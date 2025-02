Alcaldes de PP de Málaga plantean medidas para mejorar financiación de Gobierno a municipios y piden "igualdad de trato"

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 alcaldes del PP en la provincia de Málaga han presentado este martes ante la Subdelegación del Gobierno una serie de medidas por el municipalismo que servirán para mejorar la financiación del Gobierno a los ayuntamientos y, además, han pedido "igualdad de trato".

Los secretarios generales del PP de Andalucía y de Málaga, Antonio Repullo y José Ramón Carmona, y la presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación provincial y regidora de Torremolinos, Margarita del Cid, han explicado estas medidas como una "solución temporal e inmediata" a los "graves problemas" de financiación que sufren las arcas municipales.

Carmona ha destacado que la propuesta registrada por cada ayuntamiento y dirigida a la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, detalla una serie de iniciativas "con ánimo constructivo y lealtad institucional" y ha indicado que estos alcaldes "representan a más del 90% de la población malagueña y están haciendo un trabajo incansable para sacar adelante sus municipios".

La intención es "mandar un mensaje claro al Gobierno: Málaga necesita la misma atención, Málaga necesita que se le haga caso y Málaga no merece desprecios de Montero ni de Sánchez; ni uno más; porque sin duda esta provincia es pujante, yo diría que una de las más pujantes de toda España y de Andalucía y estos alcaldes están haciendo un trabajo incansable para sacar adelante sus municipios", ha asegurado.

En esta línea, Del Cid ha detallado algunas de las medidas que proponen los ayuntamientos del PP malagueño al Gobierno para mejorar su situación financiera y que "bien podrían formar parte de un decreto ómnibus por el municipalismo en España", una herramienta que "tan de moda ha puesto este Gobierno ante su incapacidad parlamentaria de llegar a acuerdos y que supondría una solución rápida y efectiva, y un alivio para los ayuntamientos", ha explicado.

Entre ellas, destaca la condonación de la deuda municipal de las entidades locales, "tal y como ha comprometido el Gobierno de España con el Ayuntamiento de Jaén, y que viene generada en su mayor parte por la insuficiencia de recursos y la asunción de competencias impropias delegadas por otras administraciones y que no han venido acompañadas de mecanismos financieros que permitan su ejecución sin comprometer fondos propios".

"Tiene que haber un trato justo e igualitario para todos los municipios y, por eso, para los que tenemos deuda pedimos que se nos trate igual que a municipios como el de Jaén". "Es de justicia, porque nuestros servicios están infrafinanciados y porque hemos tenido que asumir competencias impropias y sacarlo del dinero que tenemos que dedicar a nuestras competencias propias", ha insistido Del Cid.

El documento también propone que, en el caso de municipios con deuda cero, se cree una "asignación inversora especial por parte del Estado que reconozca los casos de disciplina financiera que han conseguido eliminar el endeudamiento".

De igual modo, los alcaldes 'populares' plantean que se aumente el margen de utilización de los remanentes de Tesorería, "rompiendo así con la dinámica actual que posibilita el margen de endeudamiento sólo a escala estatal. Es decir, que el remanente generado por un ayuntamiento sea ejecutado por ese ayuntamiento y no lo pierda en favor de otra administración".

Otra de las reclamaciones tiene que ver con el incremento de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de un 5% para 2025, en relación al 5% de aumento de la recaudación por parte del Estado en la provincia de Málaga el pasado año 2024.

Además, se expone la necesidad de volver a prorrogar los efectos, o hacerlos indefinidos, de la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de modo que las inversiones financieramente sostenibles financiadas con remanente de Tesorería no computen en la regla de gasto.

Por último, los regidores malagueños del PP exigen la adhesión formal de los municipios, a través de órgano colegiado, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, "con el objeto de que el municipalismo y sus retos estén presentes en este importante órgano de debate y acuerdo".

Así, los alcaldes firmantes instan al Gobierno a la aplicación "inmediata, vía decreto", de dichas medidas, al alegar que "suponen un auxilio de la situación económica de los ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía y que presta una amplia gama de servicios públicos troncales en un Estado de Bienestar".

En este marco, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha afirmado que la reclamación de estos alcaldes "es la voz de los vecinos y vecinas de todos los municipios de Málaga, a los que se van a unir todos los municipios de Andalucía, porque lo que reclaman es sensato y es justo".

Así, ha explicado que "lo que quieren estas alcaldesas y estos alcaldes es, ni más ni menos, que sus vecinos tengan los mejores servicios públicos, que tengan una financiación adecuada y que tengan un Gobierno que les respalde".

Por ello, el dirigente 'popular' ha insistido en pedirle a Montero que "haga un hueco, que se lea y que tome buena nota de lo que dicen los alcaldes malagueños del PP, porque la voz de estos alcaldes es la voz de la inmensa mayoría de los malagueños, que representan como nadie el sentir de la sociedad andaluza".

"Es intolerable que se utilice un ministerio como el Ministerio de Hacienda para beneficiar al PSOE, es intolerable que se utilice dinero público, dinero que es de todos los españoles, para generar sociedades de primera y sociedades de segunda", ha señalado Repullo, quien ha recordado el caso del Ayuntamiento de Jaén, al tiempo que ha considerado que "intentan desmovilizar, desmotivar y desestabilizar a gobiernos del PP, alcaldesas y alcaldes del Gobierno Popular".

Según ha incidido, "los andaluces no se merecen esto, no se merecen un gobierno, no se merecen a una ministra y no se merecen representantes políticos como María Jesús Montero, que a lo único que se dedican es a utilizar los ministerios, el dinero público, como moneda de cambio política para trazar sus estrategias internas en el PSOE".

"Andalucía ya no quiere un PSOE que les engaña, que les miente; un Partido Socialista que lo único que hace es pensar en sus cuitas internas, en la negociación, de dónde van a ir colocados los diferentes cargos del partido", ha criticado Repullo, quien ha apuntado que los andaluces "necesitan un partido como el PP y han apostado por el PP y por una manera sensata, moderada y práctica de gobernar y gestionar, como es la que hace el presidente Juanma Moreno".