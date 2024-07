La alcaldesa de Marbella confía en abordar la liberalización del peaje de la AP-7 en la reunión con el Gobierno

MARBELLA (MÁLAGA) 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha manifestado este martes su confianza en abordar la posible liberalización del peaje de la autovía de la AP-7 en la reunión que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, representantes de la Junta de Andalucía y alcaldes de la Costa del Sol mantendrán este miércoles para trabajar en medidas que mejoren la movilidad.

Muñoz ha señalado que la liberalización del peaje es "una petición que se ha hecho por parte de Marbella en numerosas ocasiones" y la cita prevista para este miércoles "es una gran oportunidad para anunciar que (el Gobierno central) hará lo mismo que ha hecho en la AP-7 Circunvalación de Alicante -–bonificarla-— o para que dé una explicación de por qué unos sí y otros, no".

"Espero que mañana podamos tener esa respuesta. La reivindicación de Marbella va a estar encima de la mesa", ha señalado este martes la regidora marbellí a preguntas de los periodistas sobre dicho encuentro.

Por su parte, el portavoz municipal, Félix Romero, también a preguntas de los periodistas, ha señalado que la situación de la movilidad en Marbella es "un problema a nivel de infraestructuras de primer orden y queremos que tenga una solución, aunque sea remota en el tiempo, pero factible, viable y real".

Ha destacado que Marbella es el único municipio de España de más de 150.000 habitantes que carece de una conexión ferroviaria "y, al paso que vamos, algún día seremos la ciudad de más de 300.000 habitantes" sin esta infraestructura de comunicación.

"Eso no puede continuar así porque se trata de una deuda histórica y una situación que implica graves problemas de movilidad en la Costa del Sol y, particularmente, en Marbella. Ese proyecto debe salir adelante porque nos lo deben y no se entiende que una ciudad como Marbella no esté comunicada por tren", ha señalado.

Romero ha agregado que, durante el tiempo que el municipio carezca de comunicación por tren, "hay que busca una solución, que no puede ser otra que la liberalización de la autopista". "Lo vamos a reclamar. No tiene ningún sentido que en Alicante se libere una autopista y que aquí se convoque una reunión en la que no nos digan eso. Tienen que decir, como mínimo, que vienen a liberalizar la autopista", ha finalizado.