Las almazaras Finca La Torre y Bravoliva, ganadoras del XXIV Premio Sabor a Málaga al Mejor Aove de la provincia

Las almazaras Finca La Torre y Bravoliva, ganadoras del XXIV Premio Sabor a Málaga al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Provincia

El concurso está dotado con 31.350 euros y los aceites premiados también entran en el circuito de promoción de Sabor a Málaga

VILLANUEVA DEL TRABUCO (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

Finca La Torre y Bravoliva han sido las almazaras galardonadas de los XXIV Premios Sabor a Málaga al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Provincia, reconocimientos creados por la Diputación de Málaga para promocionar los AOVE malagueños y estimular la producción de aceites de calidad.

El fallo del jurado se ha celebrado en Molino Jabonero en Villanueva del Trabuco y ha estado presidido por la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua, e integrado por Brígida Jiménez, directora del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Cabra de la Junta de Andalucía; Francisco Lorenzo Tapia, médico experto en nutrición comunitaria y oleocultura y presidente de la Asociación Olearum; Francisca García González, secretaria general de la DOP Priego de Córdoba y jefa del panel de cata; y José Antonio Torres Aguilera, catador oficial de la DOP Priego de Córdoba, jefe del panel de cata de la DO Lucena, químico oleólogo y experto universitario en internacionalización de Extenda.

Los miembros del jurado han deliberado entre las 22 variedades de aceite presentadas por una docena de almazaras de toda la provincia, procedentes de diez municipios (Alhaurín el Grande, Álora, Antequera, Ardales, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, Periana, Ronda, Sierra de Yeguas y Teba).

Finalmente, los aceites ganadores han sido, en la modalidad de frutado verde intenso, Finca La Torre Hojiblanca (almazara Finca La Torre); en la modalidad de frutado verde medio, Coupage Aceites de Ardales (Bravoliva); y en la modalidad de frutado maduro, Finca La Torre Arbequina (Finca La Torre).

Además, se han otorgado tres accésits. El primero, en la modalidad de Frutado Verde Intenso al aceite La Laguna de Fuente de Piedra, de la variedad de aceituna picual; el segundo accésit en la modalidad de Frutado Verde Medio ha sido para el aceite La Laguna de Fuente de Piedra, de la variedad de aceituna vidueña, ambos de la almazara El Labrador, del municipio de Fuente de Piedra.

El tercer accésit en la modalidad de Frutado Maduro al aceite Malaca Vetus, de la variedad de aceituna hojiblanca, correspondiente a la almazara Hacienda de Colchado.

Así, cada AOVE ganador ha sido premiado con 9.500 euros y los accésits se repartirán un premio de 2.850 euros, en concepto de adquisición de lotes de los aceites galardonados para fines promocionales, ya que el premio también supone entrar en el circuito de promoción de Sabor a Málaga en ferias y eventos provinciales, nacionales e internacionales.

PREMIOS SABOR A MÁLAGA

El Premio al Mejor AOVE de la Provincia de Málaga fue el primer premio creado por la Diputación para promocionar los productos estrella de la despensa malagueña. A este certamen se sumó en 2013 el Premio a los Mejores Vinos con Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga, unos vinos que llegaron a estar entre los más conocidos y prestigiosos del mundo en los siglos XVIII y XIX hasta que la filoxera acabó con los viñedos malagueños, y que actualmente están resurgiendo con fuerza gracias a unas bodegas que preservan el legado vinícola de la provincia y al mismo tiempo apuestan por nuevas elaboraciones que están sorprendiendo al mundo del vino.

Siguiendo la estela de éxito de estos dos premios nació en 2017 el Premio a los Mejores Quesos de Cabra de la Provincia, un producto con una larga tradición en Málaga, ya que la provincia alberga la mayor concentración europea de ganado caprino y una raza autóctona, la cabra malagueña, reconocida por su gran capacidad de producción láctea. Las queserías malagueñas han recibido numerosos premios a nivel nacional e internacional.