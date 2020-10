Ana Ramos busca fomentar el interés por la música con un abecedario de artistas dentro de los libros 'Rock And Colors'

Las dos obras ya están a la venta dedicadas por la autora

MÁLAGA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La emprendedora malagueña Ana Ramos ha creado la colección de libros 'Rock And Colors' que buscan fomentar el interés por su gran pasión, la cultura musical. Se trata de dos libros en formato abecedario ilustrado en el que padres e hijos pueden compartir el interés por la música a través de cantantes y grupos desde los años 60 a la actualidad.

Este, es uno de los principales objetivos con el que la autora, según ha declarado a Europa Press, ha creado esta colección. Presentadora, directora y locutora de radio de programas musicales, Ramos ha vivido rodeada de música y su primer paso como escritora ha dado como resultado "el libro que a mí me hubiera gustado que mis padres me regalasen y compartiesen conmigo cuando era niña", asegura.

Así, cada libro consta de 26 artistas, 13 cantantes femeninas y 13 masculinos, buscando "dar importancia a mujeres que han aportado y marcado la historia de la música y no han tenido el mismo reconocimiento o visibilidad que los grupos o solistas masculinos".

Además de conocer datos de la vida, carrera profesional y anécdotas, cada artista viene acompañado de una ilustración a color y otra para colorear elaboradas por 44 ilustradores de trece países diferentes.

En el libro se conoce quiénes eran o son los artistas, qué géneros musicales dominaban, curiosidades, canciones y disco imprescindible, ya que Ramos busca que padres e hijos se interesen también por géneros musicales "que no estén de moda". En su caso, su pasión por la música comenzó a los cuatro años con la banda Europe interpretando The Final Countdown, ese recuerdo y la felicidad que le producía la música la llevaron con diez años a tocar la guitarra en un coro y al año siguiente a estudiar piano en el Conservatorio de música.

Además, cada libro está vinculado a una lista de Spotify y otra de reproducción de YouTube con la que el lector puede sumergirse en un total de 156 canciones por obra y así rememorar o crear recuerdos con ellas. De esto sabe bastante la autora, quien recuerda los discos de vinilo y casetes que sonaban en su casa o las excursiones familiares en el coche escuchando Roxette.

Esta conexión que se consigue a través de la música es lo que pretende Ramos con estos libros, además de que los más pequeños aumenten su conciencia auditiva descubriendo géneros musicales, sepan cuáles son algunas de las mejores canciones de grandes iconos de la música como Los Beatles, Elvis o Tina Turner, y también que niños y/o adultos expandiesen su creatividad coloreando artistas.

Además, el "cariño" que ha puesto en estos libros la lleva a pensar que "podría ser algo que una vez coloreado por el niño sus padres guarden y vuelvan a regalar como un objeto especial cuando cumpla la mayoría de edad".

Ambos tomos, 'Rock And Colors' 1 y 2 ya están a la venta, con dedicatoria de su autora, a través de plataformas digitales como Amazon, librerías independientes y su página web oficial https://www.anaramosmusic.es/, por un precio de 19,95 euros cada uno o ambos por 39,90.

En el primer libro se recogen artistas nacionales e internacionales como: Amy Winehouse, Bob Marley, Cyndi Lauper, David Bowie, Etta James, Frank Sinatra, Gloria Gaynor, Hans Zimmer, Icona Pop, Jimi Hendrix, Kylie Minogue, Led Zeppelin, Madonna, Nirvana, Olivia Newton-John, Prince, Queen Latifah, The Rolling Stones, Sade, The Beatles, Ultra Naté, Van Halen, Whitney Houston, XXXTentacion, Yeah Yeah Yeahs y ZZ Top.

Del mismo modo, en el segundo libro el abecedario está formado lo conforman Avicii, Björk, Chris Isaak, Destiny's Child (Beyoncé), Elvis Presley, Florence and the Machine, George Michael, Haim, Iggy Pop, Janis Joplin, Kiss, Lady Gaga, Michael Jackson, Nina Simone, Otis Redding, Patti Smith, Queen, Roxette, Stevie Wonder, Tina Turner, U2, Vanessa Paradis, The Who, The XX, Yusuf Islam (Cat Stevens) y Zara Larsson.

La autora, que ha entrevistado a reconocidos artistas y músicos a lo largo de su carrera, cuenta que el libro "sin duda lleva mi esencia de las entrevistas", donde mezcla una parte de información cultural y conceptual con anécdotas o situaciones más personales del artista que, asegura, "hacen que veamos su lado más humano y a veces hasta desconocido".

Tras este primer lanzamiento, Ramos confirma que ya tiene en mente avanzar en los siguientes libros de la colección, aunque, reconoce "ahora mismo quiero centrarme en disfrutar 'Rock And Colors' 1 y 2 y dar charlas o talleres a los más pequeños para fomentar aún más su amor a la música", algo que intentar trasladar allí por donde va.

Ana Ramos, emprendedora malagueña, ha sido la directora y presentadora del programa de televisión Pura música, ha trabajado en Sídney (Australia) como locutora de radio, cantante y actriz. A lo largo de su carrera ha entrevistado a multitud de artistas tanto en España como en Sídney, donde además estudió comunicación y negocios.