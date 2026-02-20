Por Andalucía exige inversión para garantizar una educación pública y de calidad

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha acompañado a la comunidad educativa del CEIP Vicente Aleixandre para sumarse a la protesta del AMPA que reivindica una escalera de incendios. - POR ANDALUCÍA

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha acompañado este viernes a la comunidad educativa del CEIP Vicente Aleixandre de la capital para sumarse a la protesta del AMPA que reivindica una escalera de incendios para el colegio de sus hijos.

Alba ha dicho que "existe un compromiso desde el año 2022, pero la realidad que muestra la Junta de Andalucía con este colegio y con la inseguridad que genera a los padres y madres al no tener una escalera de incendios, es la de la Andalucía de Moreno Bonilla".

Así, el representante de la coalición de izquierdas ha dicho que la Andalucía de Moreno tiene una contradicción: "¿cómo puede ser que Moreno Bonilla esté entregando los sectores estratégicos de Andalucía a los ricos, a los multimillonarios, a los fondos de inversión, tanto la vivienda, el sector del transporte o la sanidad y no es capaz, con toda la riqueza que tenemos, de poner una escalera de incendio en un colegio?".

"Esa es la contradicción del modelo educativo que está implantando Moreno Bonilla, que no es más que el de la privatización. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿si las necesidades fueran de un colegio concertado, los padres iban a estar esperando lo mismo que están esperando los de este centro educativo? ¿Hace falta que los padres y madres tengan que estar manifestándose para una escalera de incendios cuando sabemos que Moreno está poniendo alfombra roja a los colegios concertados, a las universidades privadas, a las FP privadas? La realidad es que esto responde a un plan", ha expuesto.

Alba ha alertado de que "Moreno lo que quiere es que poco a poco, tanto en sanidad como en educación, los andaluces nos vayamos agotando, nos vayamos cansando y normalicemos que lo público sea un proyecto acabado para que la privatización en todos los sectores vayan a más. Esto responde claramente a un modelo que quiere Moreno Bonilla en el que nuestros hijos no sean competitivos. No quieren una educación digna y de calidad para nuestros hijos porque nos quieren precarios para fortalecer lo privado".

PREGUNTA EN EL PARLAMENTO

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga ha anunciado que la coalición ha elevado una pregunta al Parlamento en torno a la escalera de incendios del CEIP Vicente Aleixandre sobre la escalera de incendios. "Queremos saber qué pasó con la partida presupuestaria del año 2022 y queremos saber qué respuesta va a dar ahora la Junta de Andalucía a algo de sentido común como unas escaleras de incendios", ha dicho.

"Desde Por Andalucía seguiremos apoyando a la comunidad educativa, a los padres y a las madres, y esperaremos que la Junta de Andalucía dé la respuesta lo antes posible porque genera una incertidumbre que no es necesaria en padres y madres de alumnos y de alumnas", ha dicho.

La presidenta del AMPA, Natividad Esteve, ha manifestado que "volvemos a manifestarnos otra vez en la puerta del colegio para pedir nuestra escalera de incendios. Hemos estado en el Pleno, hemos estado en la comisión, y nos han dicho que sí, que hay un presupuesto. Lo que queremos es que nos digan cuándo empiezan, cuándo vienen aquí los trabajadores, qué día, lo que sea, pero que nos lo pongan por escrito".

Carmen Máximo, representante del sindicato Ustea, ha denunciado que "esto no tiene ningún tipo de explicación. En el 2018 se detectó por parte de prevención de riesgo laboral una necesidad crítica, y esto implica una acometida inmediata por el peligro al que se expone a los niños y a nuestros compañeros maestros en este centro escolar".

"Tengo que decir que la actitud del delegado casi siempre es echar balones fuera y echarle la culpa a los que venían detrás. Pero llevan ocho años gobernando en Andalucía. En Málaga también se echan la pelota, de la Delegación al Ayuntamiento, gobernados por el mismo partido, y del Ayuntamiento a la Consejería", ha añadido.

Por último, Lucas Bonachera, de CCOO, también ha criticado que "es incomprensible que este colegio, después de tanto tiempo, después de más de ocho años, todavía no tienen un elemento básico para la seguridad del centro, que es una escalera de incendio. No comprendemos que por parte de la administración educativa del PP, ya sea del Ayuntamiento o la Junta, no haya este elemento en el centro, fundamental para la seguridad de los niños y de los docentes".