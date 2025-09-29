Por Andalucía lleva al Parlamento los 4,5 millones de financiación pública para "el desastre" de la Comic-Con Málaga

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía José Manuel Jurado ha anunciado el registro de una pregunta de su grupo para el próximo pleno del Parlamento andaluz, con el fin de que la Junta explique lo ocurrido este fin de semana durante la San Diego Comic-Con, que ha calificado de "vergüenza" y "estafa", tras vivirse "situaciones de colapso y caos".

"Lo que ha ocurrido con la Comic-Con es una auténtica vergüenza, con 4,5 millones de euros de dinero público --tres millones de la Junta de Andalucía-- a una empresa privada para mayor lucro de ellos mismos, y que ha supuesto una estafa para aquellas personas que han comprado entradas y no han podido entrar tras colas kilométricas", ha explicado Jurado en una nota.

Jurado también ha destacado la prohibición de "entrar con agua y comida", así como "situaciones negligentes" por un aforo desbordado, y cree que el evento "ha dejado la imagen de Andalucía por los suelos". También ha calificado el evento de "extractivista" al "no apostar por artistas y escritores andaluces".

El parlamentario de Por Andalucía también se ha preguntado que "a cambio de qué y qué riesgo ha corrido la empresa que ha montado el evento, después de recibir 4,5 millones de euros de dinero público". "Los abucheos recibidos por Juanma Moreno Bonilla durante el evento no han sido gratuitos", ha dicho, lamentando que el presidente andaluz "compra con dinero público un evento de autobombo".