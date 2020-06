Andalucía pide al Gobierno no crear "incertidumbres" y tomar medidas "correctas" como en los países del entorno

Dice que se está a la espera de la decisión del Ejecutivo sobre el bono vacacional pero ve "muchas posibilidades" de que salga adelante

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha insistido en que el Gobierno debe rectificar la cuarentena para los turistas internacionales y ha pedido al Ejecutivo "no provocar incertidumbres" y tomar medidas "en la dirección correcta, que es la que está tomando la inmensa mayoría de los países del entorno".

Así se ha pronunciado Marín, que ha presentado este viernes en Málaga la campaña de promoción de Turismo Andaluz para este verano, tras ser cuestionado por el anuncio de la ministra de abrir las fronteras con Francia y Portugal y la posterior rectificación. A juicio de Marín, "desgraciadamente" se están viendo muchas noticias que después hay que rectificar "y eso no es bueno, crea incertidumbre y desconcierto", ha advertido.

Marín ha insistido, no obstante, en que una vez que se levante el estado de alarma si existen esos acuerdos con países europeos y otros en los que ya han firmado y están en marcha esos acuerdos, en alusión a Austria con Alemania y su entorno, "es muy fácil la comunicación"

Ha dejado claro que "no hace falta confinar 14 días a una persona", más aún teniendo en cuenta, ha agregado, que el turismo internacional tiene una estancia media en Andalucía de 13,7 días "¿Cómo lo vamos tener 14 días encerrado en una habitación? Si es que encima lo vamos a obligar a quedarse casi unas horas más de lo que están", ha ironizado, por lo que ha incidido en que es "inaceptable".

A su juicio, hay medios "suficientes" para que cuando alguien monte en un avión lo haga en condiciones sanitarias óptimas para poderlo hacer, aludiendo a los test seis días antes y luego la toma de temperatura. Además, ha manifestado, si ese turista viaja a un país que está en las mismas condiciones sanitarias tiene las mismas posibilidades de contagiarse en un país que en otro.

También ha aludido a quienes tiene que ponerse una vacuna para viajar a determinados países de África o asiáticos: "Hay mecanismos y medios suficientes para poder hacerlo con total garantía", ha abundado.

En este punto, también ha dicho que el escenario es el mismo que la movilidad entre provincias, poniendo como ejemplo que si Málaga está en fase 2 y Sevilla también se tienen las mismas posibilidades de contagio y de recibir asistencia sanitaria.

"Hay cosas que no son razonables", ha lamentado, añadiendo que ahora hay que "vencer el miedo y tenemos que aprender a convivir con el virus, que no se va a ir, estará con nosotros; habrá una vacuna espero que pronto... pero tardaremos un tiempo y mientras tanto tenemos que aprender a convivir y hay medios para poder hacerlo".

Por ello, ha vuelto a pedir "no provocar estas incertidumbres" y "que se tomen medidas en la dirección correcta, que es la que está tomando la inmensa mayoría de los países del entorno". "Si hay rebrote mañana, se confina esto pero no cerrar toda Andalucía o España", porque "además de crisis sanitaria hay una crisis social y económica importante que tenemos que abordar".

Por otro lado, ha lamentado que "a día de hoy seguimos con la restricción del confinamiento de 14 días", ha lamentado. Al respecto, se ha mostrado convencido de que habrá una "rectificación" sobre esta medida: "Salvo que la situación sanitaria cambie mucho nuestros competidores del arco mediterráneo, países muy cercanos, ya lo están haciendo", ha advertido.

BONOS

Por otro lado, ha sido cuestionado en relación con los bonos vacacionales y el avance del proyecto, recordado que se hizo la propuesta al Gobierno central y "ha sido bien acogido por el conjunto de las comunidades autónomas". No obstante, se está a la espera de que el Gobierno "tome una decisión" pero ha opinado que "hay muchas posibilidades de que salga adelante".

"El sistema al Ministerio de Turismo le gusta pero están en negociación con Hacienda para ver si, finalmente, lo ponen en marcha", ha señalado. En este punto, ha dicho que de no hacerlo, Andalucía tendría la posibilidad de hacerlo a nivel autonómico, aludiendo a la parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que es competencia autonómica.

No obstante, en ese caso, solo podrían beneficiarse a andaluces que viajen en Andalucía y "no es el objetivo". Al respecto, ha señalado que Italia lo ha hecho a nivel nacional para que haya movilidad por todo el territorio. "Si lo hiciéramos solo en Andalucía perderíamos aproximadamente casi 16 millones de posibles clientes en la comunidad de turismo nacional", insistiendo en que "eso no es lo que buscamos".